Derviş İpek Beyaz Adlı Klip İle Gündem Oldu

Genç şarkıcının çıkardığı şarkı başta Youtube olmak üzere pek çok sosyal mecra da şimdiden hafızalara kazınmayı başardı. Çıkalı sadece birkaç gün olsa da 'Beyaz' isimli şarkı milyon izlemelere ulaşmayı başardı. Yaptığı ilk Single çalışması olmasına rağmen önemli müzik adamlarından geçer not almayı başaran Derviş İpek başarı basamaklarını hızla tırmanmaya başladı.

Harika bir sese sahip olmasının yanı sıra yakışıklılığı ile de genç kızların sevgilisi olacakmış gibi görünüyor. Kendisi müzik piyasasında çok yeni olsa da Instgram başta olmak üzere sosyal medya mecralarında tanınan ve ünlü bir isim, son yaptığı Single ile bir çok insanın onu tanıması da kısa süre içerisinde oldu. Yakışıklılığını da tescilleyen ünlü isim Almanya Mister Lüneburg 2014 eyalet güzeli seçildi. Önümüzdeki günlerde akustik versiyonu olan bir video klip daha paylaşacak olan Derviş İpek kesinlikle 2020 yazında en fazla konuşulan isimler arasında yer alacak. Çıkardığı tek Single ile şuanda Youtube'da en fazla izlenen müzikler arasında yer alıyor. Yakışıklı şarkıcı sempatik, sevecen ve rahat tavırları ile bir çok genç kızın gönlünü çalmış durumda.

Seslendirdiği Beyaz isimli Single tam bir aşk şarkısı ve bir çok kesim tarafından beğenildi. Özellikle genç kitle bu şarkıyı çok beğendi ve Spotify'de listelere girmesi neredeyse az meselesi diyebiliriz. Youtube gibi oldukça ünlü bir mecra da bile izlenme sayısı milyonu geçen klibi ile Derviş İpek ismini önümüzdeki günlerde çok fazla duyacağız. Şarkının sözleri çekilen klip tam anlamıyla harika bu yüzden gençler bu şarkıyı çok sık dinliyor. Şarkıcının geçmişi de başarılarla dolu Almanya'da katıldığı yarışmada eyalet güzeli seçilmesi de tesadüf değil. Almanya Mister Lüneburg 2014 eyalet güzeli seçildi ve 3 yıldır da blogger olarak hayatına devam ediyor. Başta Instagram olmak üzere çok sayıda sosyal medya platformunda çalışmalarda yapıyor.Blogger/ Influencer olarak Instagram da tanınan bir isimin ve ardından bir Single çalışması yaptı. Yaptığı Beyaz isimli çalışma bir anda patladı ve binlerce insan bu şarkıyı kim söylüyor? Diye sormaya başladı. Geleceğin en iyi müzisyenlerinden birisi olacağına kesin gözüyle bakılan Derviş İpek kısa süre sonra bizlere bir sürpriz daha yapacak.

İlk Single çalışması son derece beğeni alan yakışıklı şarkıcı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 2020 yılına damga vurmak isteyen Derviş İpek müzik piyasasını sallamak istiyor. Beyaz isimli Single çalışmasına akustik eklemeler yapan ünlü isim onu da kısa süre içerisinde paylaşacak. O şarkı da kısa süre içerisinde video klip şeklinde Youtube'da olacak. İlk Single çalışması olmasına rağmen Beyaz isimli parça çok fazla beğenilmişti.Bu parçanın akustik versiyonu da kısa süre içerisinde bizlerle olacak. Yakışıklı şarkıcı Derviş İpek Beyaz şarkısının akustik versiyonuna da klip çekti ve bu klipte kısa süre içerisinde bizlerle olacak. Bu sayede genç şarkıcı Beyaz isimli ilk Single parçasının hem orijinal haline hem de akustik versiyonuna klip çekerek paylaşmış olacak.

Derviş İpek'in yaptığı açıklamalara göre Beyaz isimli parçanın akustik versiyonu kısa süre içerisinde yayında olacak. Yayına girdiği andan itibaren en fazla izlenen video klipler arasında olan Beyaz isimli parça çok sayıda gencin hoşuna gitmiş ve hali hazırda izlenme sayısı milyonlara kadar ulaşmayı başarmıştı.