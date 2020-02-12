Derya Bağcı Kimdir

Avusturya, İngiltere, Rusya , Hong Kong, Afrika ve daha farklı ülkelerde 780 milyon Euro değerinde yatırımlara imza atmayı başaran Derya Bağcı, ülke ekonomisi için kilit sektörleri ifade eden otomotiv, yapı – inşaat, kaya gazı, doğalgaz, yenilenebilir enerji ve sağlık kalemlerinden oluşmak üzere büyük bir yatırım stratejisini ve projesini yürütüyor.

Türkiye 'nin, Afrika'daki yatırımlarının 6 milyar doları bulduğunu düşününce, Türk şirketlerin, bu şartlar altında ikinci sırada yer alması önemli bir başarıdır. Bu başarıda Derya Bağcı yönetimindeki, İMO Group'un ciddi payı bulunmaktadır.

Derya Bağcı yeni girişimlerin önünü açıyor

Türkiye ekonomisinin büyümesi ve her alanda kendine yetebilen, yenilikçi ve dinamik üretim modellerine sahip marka ülke haline gelebilmek için yeni girişimcilere ihtiyaç olduğuna inanan ve bu nedenle de girişimcilik altyapısının geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi gerektiğini düşünen Derya Bağcı, her iyi fikir yatırıma değer sloganı ile hareket ediyor. Bu kapsamda, genç girişimcilerin ihtiyacı olan finansman ve deneyimlere erişimin kolaylaştırılması konusundaki tüm çalışmalar destekleniyor. Yenilikçi yaklaşımlar ve girişimlerle değer yaratacak hizmet ve ürünlerin ülke ekonomisine kazandırılması konusundaki hassasiyetleri yüksek yöneticileri arasında gösterilen Derya Bağcı, bu alandaki sorunların ve tıkanıkların aşılmasına yönelik alınması gereken tedbirleri destekliyor.

Derya Bağcı neler yapıyor?

İMA Grup yönetim kurulu başkanı Derya Bağcı hem yurt içinde hem de yurt dışında yatırımlar yapıyor. Haberleşme, bilgi teknolojileri ve savunma gibi hususlarda 500 milyon dolarlık yatırımlara imza atan Derya Bağcı, güneş enerjisi konusunda da ABD ve İtalya'da büyük yatırımlar gerçekleştiriyor. Rusya başta olmak üzere doğalgaz konusunda sondaj ve dağıtım yapan firmalarla kurulan 500 milyon dolarlık ortaklıkları ile finansal alanda da 1 milyar doları bulan yatırımların yönetimi gerçekleştiriyor.