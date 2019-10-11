Derya Baykal, "Merakına Yenilsin" halk buluşmalarında

Oyuncu ve sunucu Derya Baykal, meme kanseri farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen "Merakına Yenilsin" halk buluşmalarında moderatör olarak yer alacak.

Roche'dan yapılan açıklamaya göre, meme kanseri farkındalığını artırmak ve hastalıkla ilgili soru işaretlerini, uzman onkolog ve cerrahların paylaşacağı doğru ve güvenilir bilgilerle gidermek üzere Roche İlaç Türkiye ile Kanser Savaşçıları Derneği iş birliği ve Multi Türkiye'nin çatısı altındaki AVM'lerin desteğiyle "Merakına Yenilsin" halk buluşmaları gerçekleştiriliyor.

Etkinlikte, oyuncu ve sunucu Derya Baykal da moderatör olacak. Meme kanseri farkındalık ayı olarak kabul edilen ekim ayında düzenlenmeye başlayan buluşmalar için Baykal, Erzurum, Ankara, Trabzon ve Kayseri illerini ziyaret edecek.

Halk buluşmalarında, kansere yakalanan her dört kadından birinin mücadele ettiği meme kanserinde teşhisten tedaviye tüm hastalık sürecine yönelik önemli bilgiler paylaşılacak.

Ücretsiz olarak düzenlenen buluşmalarda ayrıca özel boyama aktivitesiyle katılımcılar, meme kanserine ilişkin sorularına cevap bulmanın yanı sıra keyifli zamanlar da geçirecek.

Kaynak: AA