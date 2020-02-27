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Derya Bedavacı'dan yeni single müdesi

Çarşamba günleri My Cabaret'te sahne alan başarılı şarkıcı Derya Bedavacı, bu haftada etkileyici bir performansa imza attı.

27.02.2020 15:47 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:59Derya Bedavacı'dan yeni single müdesi

''Bu gece özel bir gece. Hareketli, oynak ve kıvrak şarkıları bir kenara bıraktık. Bu geceki repertuvarımız sizler için şifa, göklerden bizleri seyreden ustalar için selam niteliğinde.'' sözleriyle programının startını veren Derya Bedavacı, Müslüm Gürses, Aşık Mahzuni Şerif, Ahme Kaya gibi bir çok usta ismin eserlerini yorumladı.

Sahnesinin sonlarına doğru müzikseverlere birde müjde veren Bedavacı, ''Yeni single'ımız ile ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bir aksilik olmazsa ''Naz Değil''i 10 Mart'ta sizlerin beğenisine sunuyoruz.'' ifadelerini kullandı. Yeni şarkısını My Cabaret'i dolduran hayranları için çıplak sesle söyleyerek birde sürpriz yapan başarılı şarkıcı geceyi alkışlar eşliğinde noktaladı.


Mahzuni Şerif, Müslüm Gürses, Güncel

Kaynak: Bültenler

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