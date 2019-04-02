Derya Bulut Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP Kırklareli belediye başkan adayı Derya Bulut oldu. MHP adayı Derya Bulut, Kırklareli belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Kırklareli belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan MHP Kırklareli belediye başkan adayı Derya Bulut ile ilgili seçim sonuçları ve Kırklareli belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. MHP Kırklareli belediye başkan adayı Derya Bulut oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kırklareli belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Kırklareli aday yarışı ve Kırklareli seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Kırklareli Seçim Bilgileri

Kırklareli belediyesi için toplam sandık sayısının 170 olduğu belirlendi.

Kırklareli belediyesi için açılan sandık sayısının ise 169 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Kırklareli belediyesi için katılım oranının ise % 85,04 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Kırklareli toplam seçmen sayısının ise 55.870 olduğu belirlendi.

Kırklareli belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 47.514 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

MHP Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP Kırklareli belediye başkan adayı olarak gösterilen Derya Bulut, Kırklareli yarışında % 36,93 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Derya Bulut toplamda 16.897 adet oy sayısına ulaştı.

Derya Bulut Kimdir?

Kırklareli'nde 1981 yılında doğan Derya Bulut, ilk, orta ve lise eğitimini Kırklareli'nde tamamladı. Kocaeli Universitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olan Bulut, ardından Kırklareli'nde özel bir dershanede öğretmenlik yaptı. Partisinin Kırklareli İl teşkilatından çeşitli görevlerde bulunan Bulut, 2014 yerel seçimlerinde Kırklareli Belediye Başkan adayı, 2015 yılında da milletvekili adayı olmuştu. Bulut, evli ve 1 kız çocuğu babasıdır.

MHP Kırklareli belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.