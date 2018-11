Derya Can'dan Salda Gölü'nde Dünya Rekoru

24 Kasım 2018 Cumartesi 19:26



24 Kasım 2018 Cumartesi 19:26

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Derya Can, Burdur Yeşilova 'daki Salda Gölü'nde 2 dakika 5 saniyede 68 metreye dalarak, kadınlar tatlı su serbest dalış dünya rekorunu kırdı.Geçen ay milli sporcu Şahika Ercümen tarafından aynı kategoride Salda Gölü'nde 65 metreyle kırılan dünya rekorunu geliştirmek isteyen Derya Can, beyaz kumsalı, suyunun berraklığıyla " Türkiye 'nin Maldivleri" diye nitelendirilen gölde kendisini hazır bekleyen botla açıldı.Gölde dalış yapacağı yere geldiğinde suya girip bir süre ısınma çalışması yapan Derya Can, kendisi için oluşturulan özel platformun bulunduğu alanda dalışa geçti. 68 metre derinliğe erişen milli sporcu, 2 dakika 5 saniye sonra yüzeye çıktı. Yirmi saniye kimseyle temas etmeden bekleyen, daha sonra elini havaya kaldıran Derya Can'ın rekoru kırdığı, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) gözlemcileri tarafından teyit edildi.Derya Can, 68 metreyle kadınlar paletsiz ip destekli değişken ağırlık tatlı su kategorisinde dünya rekorunun yeni sahibi oldu. Türk bayrağı açarak kıyıya çıkan Derya Can, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:"Çok mutluyum, bugün çok güzel bir gün. Su çok soğuk ancak güzel bir dalıştı. Bugün Öğretmenler Günü, ben de bir öğretmenim. Bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum, rekorumu onlara hediye ediyorum. Buraya gelirken sponsorumuz yoktu, ekibimizle 'Gideceğiz ve bu rekoru kıracağız.' dedik. Kredi çektim, masrafları ödedik. Daha sonra Burdur Valiliğinin ve belediye başkanımızın destekleriyle başvuru masraflarını ödedik."Antrenmanlarda iki kez dünya rekorunu geçtiğini vurgulayan Derya Can, garanti bir dalış yapmak istediği için 68 metreye daldığını aktardı.Kariyerinin dokuzuncu dünya rekorunu kırdığını anlatan milli sporcu, "Sponsor bulamadığımız için hakemlerin rekora iki gün kala biletlerini aldık, buraya gelmeyi kabul ettiler. Onlara da çok teşekkür ederim. Önümüzdeki yıl 2-3 projemiz var, sürpriz olacak. Salda Gölü'yle ilgili de planlarımız var. Buraya gelirken hiçbir şeyimiz yoktu. 'Mutlaka bizi misafir edecek bir köylü, kasabalı buluruz.' dedik. Belediye başkanı bize kalacak yer ve yiyecek de verdi." diye konuştu.Burdur Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu da Derya Can'ı tebrik ederek, "Bu dalışlar Salda Gölü'nün sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi açısından bizim için önemli. Bakanlıklarımız ve Valiliğimizin öncülüğünde Salda Gölü'nün korunarak gelecek yıllarda daha düzenli biçimde vatandaşlarımızın hizmetinde olması için gerekli çalışmalar yapılıyor." ifadelerini kullandı.Derya Can'ın rekoru, CMAS Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra kesinleşecek.