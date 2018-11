Derya Can, Salda Gölü'nde Dünya Rekoru Kırdı

24 Kasım 2018 Cumartesi 19:13



Serbest dalış rekortmeni Derya Can, Türkiye 'nin Maldivleri olarak anılan Burdur 'daki Salda Gölü'nde, tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekorunu 68 metreyle kırdı.Serbest dalış Dünya ve Türkiye rekortmeni milli sporcu Derya Can, Salda Gölü'nde rekor denemesi yaptı. Saat 14.00'te başlayan rekor denemesini Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu Yeşilova Kaymakamı Abdulhamit Karaca, Yeşilova Belediye Başkanı Nuri Özbek ve daire amirleri de takip etti. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) gözlemcileri denetiminde yapılan rekor denemesinde Derya Can 2 dakika 5 saniyede paletsiz sabit ağırlık kategorisinde tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekorunu 68 metreye çıkardı. Derya Can'ın rekoru CMAS yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra kesinleşeceği belirtildi.ÖĞRETMENLERE ADADIDalışın ardından Derya Can, üzerinde Başta Başöğretmen Atatürk ve tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Dünya rekorum öğretmenlerimize armağan olsun yazılı pankartla gazetecilere poz verdi. Türk bayrağı açarak kıyıya çıkan Derya Can, çok mutlu olduğunu belirterek,Çok güzel bir gün. Su çok soğuk ancak güzel bir dalıştı. Bugün Öğretmenler Günü, ben de bir öğretmenim. Bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum, rekorumu onlara hediye ediyorum. Buraya gelirken sponsorumuz yoktu, ekibimizle 'Gideceğiz ve bu rekoru kıracağız' dedik. Kredi çektim, masrafları ödedik. Daha sonra Burdur Valiliği'nin ve Belediye Başkanı'nın destekleriyle başvuru masraflarını ödedik dedi.'BURAYA GELİRKEN HİÇBİR ŞEYİMİZ YOKTU'Antrenmanlarda iki kez dünya rekorunu geçtiğini aktaran Derya Can, garanti bir dalış yapmak istediği için 68 metreyi hedef olarak seçtiğini kaydetti. Kariyerindeki dokuzuncu dünya rekorunu kırdığını vurgulayan Derya Can, Sponsor bulamadığımız için hakemlerin rekora iki gün kala biletlerini aldık, buraya gelmeyi kabul ettiler. Önümüzdeki yıl 2-3 projemiz var, sürpriz olacak. Salda Gölü'yle ilgili de planlarımız var. Buraya gelirken hiçbir şeyimiz yoktu. 'Mutlaka bizi misafir edecek bir köylü, kasabalı buluruz' dedik. Belediye başkanı bize kalacak yer ve yiyecek de verdi şeklinde konuştu.Diğer yandan serbest dalış Dünya ve Türkiye rekortmeni, milli sporcu Şahika Ercümen, geçen ay Salda Gölü'nde 1 dakika 58 saniyede 65 metreye dalarak 'tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekorunu kırmıştı. - Burdur