Derya Çoban Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AYDIN KARACASU belediye başkan adayı olan Derya Çoban isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AYDIN KARACASU ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Derya Çoban isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AYDIN KARACASU adayı Derya Çoban kimdir? BTP AYDIN KARACASU adayı Derya Çoban yüzde kaç oy aldı?

Derya Çoban Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AYDIN KARACASU belediye başkan adayı olarak gösterilen Derya Çoban KARACASU ilçesinde % 0,61 oranında oy almıştır. KARACASU ilçesinde % 0,61 oranında oy olan Derya Çoban adlı BTP adayı toplamda 77 adet oy sayısına ulaştı.

AYDIN KARACASU ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.