Derya Kazancı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT belediye başkan adayı olan Derya Kazancı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Derya Kazancı isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT adayı Derya Kazancı kimdir? BTP KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT adayı Derya Kazancı yüzde kaç oy aldı?

Derya Kazancı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT belediye başkan adayı olarak gösterilen Derya Kazancı ÇAĞLAYANCERİT ilçesinde % 0,16 oranında oy almıştır. ÇAĞLAYANCERİT ilçesinde % 0,16 oranında oy olan Derya Kazancı adlı BTP adayı toplamda 23 adet oy sayısına ulaştı.

KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.