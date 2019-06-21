21.06.2019 14:15
Haberler » Spor » Haber

Derya Nur Karaduman yarı finalde

Derya Nur Karaduman yarı finalde

İtalya'nın Faenza kentinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 61 kiloda Derya Nur Karaduman yarı finale yükseldi.

İtalya 'nın Faenza kentinde düzenlenen Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 61 kiloda Derya Nur Karaduman yarı finale yükseldi.

İtalya'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda Derya Nur Karaduman büyük bir başarıya doğru hızla ilerliyor. 61 kiloda Derya Nur Karaduman ilk turda Belarus rakibi Natalia Darashkevich'i (6-1) öndeyken tuşladı. Çeyrek Finalde Letonyalı Diana Malavko'yu (10-0) sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükseldi.

Milli güreşçi yarı finalde Rus rakibi Tatiana Kabanova ile karşılaşacak. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
güreş , avrupa , italya , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:54 Tekerlekli Sandalye Basketbol A Kadın Milli Takımı, kampa giriyor
15:51 Evkur Yeni Malatyaspor altyapı seçmelerine yoğun katılım
15:49 Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa Oyunları'na hazır
15:45 Yelkende Can Ertürk'ten gümüş madalya
15:42 Şenol Güneş ve Sergen'den Ozan Tufan'a özel motivasyon
15:35 Atletizm Milli Takımı Erzurum'da kampa girdi
15:34 Bursaspor'da şok: Gelirlere el konuldu!