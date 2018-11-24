Derya Öğretmenin En Acı Öğretmenler Günü

24 Kasım 2018 Cumartesi 09:28



24 Kasım 2018 Cumartesi 09:28

Adana'da yaşayan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmeni Derya Can, polis memuru eşi Arda Can'ı göreve giderken geçirdiği kazanın ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde kaybetti. 1,5 yaşındaki oğluyla hayata tutunan Derya Öğretmen için 24 Kasım Öğretmenler Günü, artık hatırlamak bile istemeyeceğini hayatının en büyük acısının yıldönümü oldu.Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Arda Can, 8 Haziran 2017 tarihinde operasyona gitmek üzere motosikletle yola çıktı ve bir otomobille çarpışarak kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan polis memuru Can, Adana Şehir Hastanesinde tedaviye alındı. 2 yıllık polis olan 1 çocuk babası Can, yaklaşık 6,5 ay boyunca yapılan tüm müdahalelere rağmen 24 Kasım'da hayatını kaybetti."Şehit eşi olmak hem çok gururlu hem de ağır bir yük"Eşini kaybettikten sonra zor bir süreç yaşadığını belirten Derya Can, "Eşimle liseden beri olan bir arkadaşlık sürecimiz vardı. Bazen abim, bazen kardeşimdi. Biz onunla her şeyi çok farklı paylaşıyorduk. Şu an 1,5 yaşında bir oğlumuz var ve her anlamda daha yalnız hissediyorum. Daha sorumluluk sahibi hissediyorum kendimi. Bu sorumluluklara tek başına üstlenmek tabi eşim olmadan çok daha zor. Ben sadece eşimi kaybetmedim ben arkadaşımı, sırdaşımı, yoldaşımı, her şeyimi kaybettim. Şehit eşi olmak hem çok gururlu hem de ağır bir yük" diye konuştu."24 Kasım benim için eşimin hayatını kaybettiği gündür"Şehit polis memuru Arda Can'ın rüyasında Hazreti Muhammed (s.a.v) ile birlikte Burak atına binip miraca yükseldiklerini gördüğünü söyleyen Derya Can, "Biz daha sonra bu rüyayı yorumlattık. Bu rüyanın anlamının direkt şehit olmaya işaret olduğunu söylediler bize. Bu rüyadan yaklaşık 8-9 ay sonra da trafik kazası geçirdi eşim. Çocuğumu tek başına yetiştirmek başlı başına bir sorumluluk. Her şeyden önce bu dünyadaki zorluklarla baş edebiliyorum. Ama eşimin yokluğu en büyük zorluk ve en büyük imtihan. Talihsiz bir durum. Artık benim için Öğretmenler Günü'nün çok bir önemi yok. Artık 24 Kasım benim için eşimin hayatını kaybettiği gündür" ifadelerini kullandı."Eşim hep görevdeyken hayatını kaybedeceğini düşünürdü"Can, eşinin görevdeyken hayatını kaybedeceğini düşündüğünü ifade ederek, "Bazen eve gelir oğluna bakar ağlardı. 'Sanki bir daha eve gelemeyecekmişim gibi hissediyorum. Sizin gözlerinize bir daha bakamayacakmışım gibi hissediyorum' derdi" dedi. - ADANA