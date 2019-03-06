06 Mart 2019, 00:46
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Derya Uluğ, Ofsayt Cevabıyla Sosyal Medyayı Salladı!

Son dönemlerde şarkılarıyla başarılı bir çıkış yakalayan güzel şarkıcı Derya Uluğ, takipçisinin "Ofsayt ne deseler korneri anlatırsın" mesajına verdiği cevap ile sosyal medyada olay oldu.

Fenerbahçeli güzel şarkıcı Derya Uluğ, takipçisine sosyal medya hesabından verdiği ofsayt cevabıyla çok konuşuldu.

"BUNDAN SONRA FUTBOLU BIRAKIYORUM"

Ünlü şarkıcı, takipçisinin "Ofsayt ne deseler korneri anlatırsın" mesajına "Baban kalede sen defanstasın, ben abimle rakip takımdayım. Abim bana pas attığında ben senin babana senden daha yakınım. Golü attım gol iptal çünkü ofsayttayım" cevabını verdi. Takipçisi ise cevap karşısında "Ben bundan sonra futbolcu bırakıyorum. Çok özür dilerim" ifadelerini kullandı.

Derya Uluğ, Magazin


YORUMLAR (3)
DEVLETÇİ: Bu Güzel davranışın ve iyi anlatışından belli sen kalitelisin tebrik ederim derya yolun açık olsun
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REİS: Bunca yıldır reisim böyle reis cevabı görmedim
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ENDER : Derya elamana çift dalmış
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