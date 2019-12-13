Derya Yıldırım "Bakma Öyle Bana" diyor

Sözü ve bestesi Derya Yıldırım, düzenlemesi Sabi Saltıel imzası taşıyan Bakma Öyle Bana, sanatçının müzik kariyerinde de özel bir yere sahip. Yazarken çok ağladığını ve içindeki acıyı döktüğünü dile getiren Derya Yıldırım, "insan üzülünce, hikayesine benzer hikayeler anlatan şarkılar dinler. Ben de yazıp, kaydedip, tek başıma dinledim. Benim için özel bir şarkı bu" diyor.

Bugün tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluşan Bakma Öyle Bana şarkısının Sony Music Türkiye youtube kanalında izleyiciyle buluşacak olan klibinin görüntü yönetmenliğini Kadir Yücel yaparken, stil danışmanlığını da İlayda Velioğlu üstlendi.

Fransa'da doğup büyüyen ve aldığı müzik eğitimiyle de öne çıkan Derya Yıldırım, 19 yaşında katıldığı "The Voice" yarışmasında dört jüriyi de döndürerek adını duyurmuştu. Fransa'nın en ünlü sanatçılarından Garou ve Zazie ile çalıştı. Yarışmanın ardından Fransa'da pek çok önemli yerde sahne alan ve yetenekli müzisyenlerle çalışarak gelişimini sürdüren sanatçı, artık müzik kariyerine Türkiye'de devam ediyor. Yeni şarkılar üzerine çalışmayı sürdüren Derya Yıldırım, önümüzdeki aylarda sürpriz bir yeniden yorumla da dinleyiciyle buluşacağını müjdeliyor.