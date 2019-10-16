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Deschamps, maçın ardından A Milli Takım soyunma odasına gitti

A Milli Takımımızın Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maç sonrasında Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, millilerimizin soyunma odasını ziyaret etti. Tecrübeli çalıştırıcı milli takımı överken, "Çok iyi ve çok özel bir takımsınız" ifadelerini kullandı.

16.10.2019 11:56

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps maçtan hemen sonra A Milli Takımımız'ın soyunma odasına giderek centilmenlik örneği gösterdi.

"ZOR GOL YİYEN BİR EKİPSİNİZ"

Ay-yıldızlı oyuncular için övgü dolu ifadeler kullanan Fransız çalıştırıcının, "Çok iyi ve çok özel bir takımsınız. Grupta bulunduğunuz yer kesinlikle tesadüf değil. Evet, kadro genç ama yakın gelecekte çok daha iyi işler başarabilecek bir takımınız var. En önemlisi de zor gol yiyen bir ekipsiniz" dediği öğrenildi.

Öte yandan Fransız medya mensuplarının maçtan sonra özellikle Lille'de forma giyen Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'ya ilgi gösterdikleri kaydedildi.

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Deschamps, maçın ardından A Milli Takım soyunma odasına gitti

A Milli Futbol Takımı, Didier Deschamps, Fransa, Spor

YORUMLAR(10)
ERENDERDİÇOK:Ne futbolcuydu efsane kaptan sportmence davranış tebrik ediyorum.
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BAYRAM DAL:sadece futbol bu olsa gerek
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ADINIZI YAZIN:iste budur insanlik helal olsun turkiye uzerine oynanan pis oyunlarina tokat gibi bir hareket bu kadar
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METO:Olgun davranış, tebrikler!
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YORUMCU:bu adam aslen bayburtlu
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:Bu adama helal olsun politik hiç bir açıklama yapmadan tamamen futbolla alakalı davrandı
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MISAFIR:Bu adam kesin fransiz degil arastirilsin kaninda turk kani vardir. . . . . .
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CEVO:tam spor adami
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HAKKI:helal olsun. bu adam zaten çok karakterli biri.
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DELİYÜREK:Adamsın!
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