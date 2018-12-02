02 Aralık 2018, 18:37
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Deschamps'tan Valbuena'ya Davet Sinyali!

Deschamps

Son dünya şampiyonu Fransa Milli Takımı'nın Teknik Direktörü, A Milli Takımımız ile ilgili açıklama yaptı. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe'nin yıldızı Valbuena'yı yakından takip ettiklerini söyledi.

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası  (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda eşleştiği son Dünya Kupası şampiyonu Fransa'nın  teknik Direktörü Didier Deschamps, Türkiye'deki seyirci atmosferine vurgu yaptı.
İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen kura çekiminde Türkiye'nin  yanı sıra İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile eşleşen Fransa'da teknik  direktör Deschamps, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
Deschamps, yardımcısı Guy Stephan'ın bir dönem Beşiktaş'ta çalıştığını  hatırlatarak, "Zor bir gruba düştük. Türkiye ile iyi bir karşılaşma olacak.  Türkiye'ye gitmek benim için bir mutluluk. Yardımcım Türkiye'de çalıştı. Oradaki  atmosfer kolay değil. Türkiye'de taraftar desteği çok sıcak bir atmosfer  oluşturduğu için, işimiz kolay olmayacak. Türk Milli Takımı'nın iyi bir konumda  olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun yeni bir  kadro oluşturduğuna değinen 50 yaşındaki Fransız teknik adam, "Milli takımda  işler yolunda gitmediği zaman, bazı değişikliklere gitmek lazım. Lucescu da bunu  yaptı. Türkiye'nin her zaman kaliteli oyuncuları var. Avrupa'da ağırlığı olan bir  milli takım." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'de forma giyen Fransız futbolcu Mathieu Valbuena'nın  yeniden milli takımda forma giyme şansı olup olmadığının sorulması üzerine  Deschamps, "Valbuena sezona kötü başladı ama formunu kazandı. İyi oynadığını  düşünüyorum. Milli takıma davet edebileceğim futbolcuları yakından takip  ediyorum. Şu anda iyi bir dönemden geçtiği için değerlendireceğim." şeklinde  görüş belirtti.
  


Türkiye,Fransa,A Milli Futbol Takımı

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