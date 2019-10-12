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Deschamps Türkiye maçı öncesi açıkladı: Kante'nin oynaması zor

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Türkiye ile oynanacak maç öncesinde Kante'nin sakatlığı yüzünden maçta forma giyemeyebileceğini açıkladı.

12.10.2019 14:19

Fransa'da, A Milli Takımımızın ile oynanacak maç öncesinde kritik gelişmeler yaşanıyor. Fransa adına kritik gelişmeyi Deschamps, İzlanda maçının ardından duyurdu.

KANTE'NİN OYNAMASI ZOR

Fransa'nın orta sahasındaki önemli ismi Ngolo Kante, Türkiye maçında oynamayabilir. Fransa'nın İzlanda ile oynadığı maçın ısınma bölümünde sakatlık yaşayan Kante, İzlanda maçında oynatılmadı. Yıldız futbolcu, Türkiye maçına yetiştirilmeye çalışılıyor ancak oynaması zor gözüküyor.

DESCHAMPS DUYURDU

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Kante hakkında bilgi verirken "Kante, maçtan önce kas ağrısı yaşadı. Rahat değildi ve bu şekilde oynayamazdı. O yüzden onu kadrodan çıkarttım. Sakatlığı çok ciddi değil ama Türkiye maçına da kısa bir süre kaldı. Riske etmek istemiyorum, Türkiye maçında oynayabilir mi bilmiyorum." sözlerini kullandı.

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Deschamps Türkiye maçı öncesi açıkladı: Kante'nin oynaması zor

Didier Deschamps, Türkiye, Fransa, Spor

YORUMLAR(2)
ADINIZI YDEAZINHKN:fransa malasef yener bizi hayal görmeyelim burak oldugu sürece gol atamayız
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