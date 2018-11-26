Design Turkey'den Gökçelik'e Ödül Geldi

Ödüllü Modüler Meyve Sebze Ünitesi

Raf sistemlerinin vizyoner şirketi Gökçelik bünyesinde bulunan Tasarım Merkezi ekibinin tasarlamış olduğu Modüler Meyve Sebze Standı, yarışmanın İyi Tasarım Kategorisinde ödüle layık görüldü. Gökçelik adına ödülü TİM Başkanı İsmail Gülle'nin elinden Endüstriyel Tasarımcı Gizem Saray aldı. Gökçelik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Burak Aras yaptığı değerlendirmede "Kamu Alanı Ürünleri Kategorisinde İyi Tasarım ödülü almak bizim için ayrı bir gurur ve motivasyon oldu. Tasarlamış olduğumuz ürün 3 ayrı modülden meydana gelen, modüler ve kişiselleştirilebilir özellikleri ile ön plana çıkan bir çalışma oldu. Ayrıca ek sergi ve ek depo alanına sahip bu yenilikçi ürünümüzü Gökçelik Tasarım Merkezi bünyesinde hazırladık. Ürünümüzün tasarımcısı Gizem Sarayı kutluyorum. Böylesi bir ödül almak ekip olarak bizleri de teşvik etti. Bundan sonraki hedefimiz uluslararası yarışmalarda ödül almak olacaktır" dedi.

Gelecek hedefleri hakkında bilgi veren şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras ise "Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz üretim teknolojileri yatırımlarımızı, Ar-Ge ve tasarım ile destekleyerek uluslararası rekabette öne çıkmak için çaba gösteriyoruz. Bugün tasarım alanında almış olduğumuz bu ödül bize doğru yolda olduğumuzu gösteren güzel bir işaret oldu. Yatırımlarımıza sürdürürken yeni ürünler ile de perakende sektörüne fayda üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen Design Week Turkey 2018; tasarımcılar, sanayiciler, ihracatçılar ve öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılandı.

27 panel ve konferans, 80'den fazla konuşmacı, 26 sergi ve enstalasyon, 16 atölye çalışması, 100'ün üzerinde tasarımcı ve binlerce izleyiciyi bir araya getiren Design Week Turkey 2018, 16-18 Kasım tarihleri süresince 52.300 üzerinde ziyaretçiyi ağırladı. Ticaret Bakanlığı önderliğinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonu ile düzenlenen Design Week Turkey'de bu yıl United Colors of Benetton ve Chanel gibi dev markaların yaratılmasında önemli katkıları olan Oliviero Toscani ve ödüllü İngiliz tasarımcı Benjamin Hubert gibi ünlü isimler yer aldı.

Endüstriyel Tasarım Ödülleri 7. Kez Sahiplerini Buldu

T.C. Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) iş birliğiyle TURQUALITY® Programı dâhilinde gerçekleştirilen Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri bu yıl 7. kez sahiplerini buldu. Tasarımcısı, marka sahibi ya da üreticisi Türk olan ürünler için 2.500'ün üzerinde başvuru yapılan yarışmada, ambalajdan ev eşyasına kadar 13 ayrı sektörden, son 3 yıl içerisinde üretilmiş tasarımlar, uluslararası 30 jüri üyesi tarafından değerlendirildi. Yarışma ile kullanıcının ihtiyaçlarını gözeten, ihracatta ve ulusal pazarda ürüne katma değer ve rekabetçi üstünlük kazandıran üstün ve iyi tasarımlar ödüllendirildi.