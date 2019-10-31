Design Week Turkey, 14-17 Kasım'da gerçekleştirilecek

Türkiye'de tasarım kültürünün oluşmasına ve Türk tasarımcıların dünyaya tanıtılmasına büyük katkı sağlayan Design Week Turkey 2019 (Türkiye Tasarım Haftası) Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 14-17 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, "Tasarım Ötesi" ana temasıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen tasarım etkinliğinde, Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri de gerçekleştirilecek törenle bu yıl 8'inci kez sahiplerini bulacak.

85 bin ihracatçının temsilcisi konumunda bulunan TİM'in tasarım kültürünü geliştirmek, tasarımın gücü konusunda farkındalık sağlamak, Türk tasarımcıları dünyaya tanıtmak ve tasarımın endüstriye kattığı değeri artırmak amacıyla Ticaret Bakanlığı'yla 2015 yılından bu yana düzenlediği Design Week Turkey, 14-17 Kasım tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Bugüne kadar 120 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan etkinlik bu yıl da, 34 panel ve konferans ile 53 sergi ve atölye çalışmalarında 100'den fazla konuşmacı ve 150'nin üzerinde tasarımcıyı, sanayicileri, akademisyenleri ve öğrencileri buluşturacak.

"Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri sahiplerini bulacak"

Etkinlikte Sebastian Bergne, Daan Roosegaarde, Niels van Roij, Ben Evans ve Rossana Orlandi gibi küresel düzeyde alanında uzman isimler konuşmacı olarak yer alacak.

Etkinlikte "Tasarım Ötesi" ana teması altında "Sürdürülebilirlik, Oyun Tasarımı, Tasarımda Rekabetin Kodları, Medical Tasarım, Çağdaş Mücevher Tasarımı" başlıklı paneller gerçekleştirilecek.

Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri, ulusal ve uluslararası pazar için tasarlanmış ürünleri kullanıcı ihtiyaçlarını da dikkate alarak değerlendirecek, tasarımın katma değer oluşturan ve rekabette üstünlük kazandıran gücü önemli kriterlerden biri olacak. Finale kalan tüm ürünler Design Turkey için ayrılan özel alanda yerini alacak.

Online kayıtın zorunlu olduğu Türkiye ve yakın coğrafyanın tasarım etkinliği, ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA