Design Week Turkey 14-17 kasım'da gerçekleşecek

Türkiye'de tasarım kültürünün oluşmasına ve Türk tasarımcıların dünyaya tanıtılmasına büyük katkı sağlayan Design Week Turkey 2019 (Türkiye Tasarım Haftası) Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 14-17 Kasım 2019 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

85 bin ihracatçının temsilcisi konumunda bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'in tasarım kültürünü geliştirmek, tasarımın gücü konusunda farkındalık sağlamak, Türk tasarımcıları dünyaya tanıtmak ve tasarımın endüstriye kattığı değeri artırmak amacıyla Ticaret Bakanlığı'yla 2015 yılından bu yana düzenlediği Design Week Turkey, 14-17 Kasım tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor.

Bugüne kadar 120 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan etkinlik bu yıl da, 34 panel ve konferans ile 53 sergi ve atölye çalışmalarında 100'den fazla konuşmacı ve 150'nin üzerinde tasarımcıyı sanayicileri, akademisyenleri ve öğrencileri buluşturacak.

Etkinlikte; Sebastian Bergne, Daan Roosegaarde, Niels van Roij, Ben Evans ve Rossana Orlandi gibi global düzeyde alanında uzman isimler konuşmacı olarak yer alacak.

"Tasarım Ötesi" ana teması altında Sürdürülebilirlik, Oyun Tasarımı, Tasarımda Rekabetin Kodları, Medical Tasarım, Çağdaş Mücevher Tasarımı başlıklı panellerin yer alacağı etkinlik kapsamında, Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri de gerçekleştirilecek törenle bu yıl 8. kez sahiplerini bulacak.

Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri, ulusal ve uluslararası pazar için tasarlanmış ürünleri kullanıcı ihtiyaçlarını da dikkate alarak değerlendirecek, tasarımın katma değer oluşturan ve rekabette üstünlük kazandıran gücü önemli kriterlerden biri olacak. Finale kalan tüm ürünler Design Turkey için ayrılan özel alanda yerini alacak.