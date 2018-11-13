"Design Week Turkey 2018" Haliç Kongre Merkezi'nde

Benetton, Esprit, Valentino ve Chanel gibi dev markaların yaratılmasında önemli katkıları olan Oliviero Toscani, "İnsan ve Toplum İçin Tasarım" başlıklı konuşmasında kendine özgü olağan dışı bir nitelik taşıyan reklam anlayışını katılımcılarla paylaşacak.

TASARIM EKOSİSTEMİ'NİN TÜM OYUNCULARI BİR ARAYA GELECEK

Türkiye'de tasarım kültürü oluşturmak, Türkiye'nin tasarım gücünü dünyaya tanıtmak ve tasarımın ekonomideki rolünün önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Design Week Turkey 2018, Tasarım ekosisteminin tüm oyuncularının bir araya getirecek. 16-18 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek etkinlikte, endüstriyel tasarımdan modaya, mimariden görsel iletişim tasarımına kadar birçok tasarım disiplini, geniş bir yelpazede ele alınacak.