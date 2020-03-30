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DESMÜD Başkanı Demirtaşoğlu: "Elimizi taşın altına koymaya hazırız"

DESMÜD Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, "Ulusal çapta ciddi bir mücadele verdiğimiz Covid-19 belasına karşı dernek olarak dün olduğu gibi bugün de üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

30.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:14
DESMÜD Başkanı Demirtaşoğlu:
DESMÜD Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, "Ulusal çapta ciddi bir mücadele verdiğimiz Covid-19 belasına karşı dernek olarak dün olduğu gibi bugün de üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, Türkiye olarak bir süredir mücadele edilen Korona virüs (Covid-19) salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Türk halkının tarihte her türlü belanın, zorluğun üstesinden geldiğine değinen Başkan Demirtaşoğlu, "Ülkemiz büyük ve güçlü bir ülke. Bugüne kadar dışarıdan ve içeriden gelen her türlü zorluğu, baskıyı ve hainliği göğsünü siper ederek alt eden ülkemiz Covid-19 belasını da alt edecek ferasete ve güce sahiptir. Bizim burada vatandaş olarak üzerimize düşen, bu durumu ciddiye almak ve sorumlu davranmak. Hükümetimizin tüm organları bu virüse karşı yoğun bir çalışma yürütmektedir. İlgili bakanlıklarımızın çağrılarına harfiyen uymalı ve devletimiz tarafından alınan kararlara uymalıyız. Genç, yaşlı demeden kayıp verdiren bu illeti bir an evvel, en az can kaybıyla atlatmamız için azami düzeyde duyarlı davranmalıyız. Bizler de DESMÜD olarak bugüne kadar nasıl ki devletimizin yanında yer aldıysak, gerçekleştirdiğimiz ihracatlar ile ülkemize değer katıp, 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminde ülkemizi savunduysak, bu virüs belasının savuşturulmasında da üzerimize düşeni yapmaya, elimizi taşın altına koymaya hazırız" ifadelerini kullandı.

DESMÜD'ün büyük bir aile olduğunu vurgulayan Demirtaşoğlu, "Bugünlerin de yakın zamanda geçeceği inancımla, tüm milletimize sağlık, sıhhat diliyorum. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor ve devletimiz tarafından alınan tüm tedbirlere mutlaka uyulması gerektiğini bir kez daha ifade ediyorum. Geleceğimiz için, sevdiklerimiz için evde ol, sağlıklı kal Türkiye" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Güncel
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