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DESMÜD Başkanı Demirtaşoğlu: "İhracatımızı artırıp, devletimize destek olmaya devam edeceğiz"

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, "2019 yılı için belirlediğimiz 2 milyar dolarlık ihracat hedefimizi tutturduk ve hatta geçtik. Her geçen gün büyüyen sektörümüz, ülkemize destek olmaya devam edecek" dedi.

22.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:53DESMÜD Başkanı Demirtaşoğlu:
Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, "2019 yılı için belirlediğimiz 2 milyar dolarlık ihracat hedefimizi tutturduk ve hatta geçtik. Her geçen gün büyüyen sektörümüz, ülkemize destek olmaya devam edecek" dedi.

DESMÜD Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, 2019 yılı için belirledikleri 2 milyar dolarlık ihracat hedeflerini geçtiklerini belirtti. Bu yıl da belirledikleri ihracat hedefine ulaştıklarını ifade eden Demirtaşoğlu, "Bugüne kadar tüm ihracat hedeflerimizi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. 2020 yılında da ülkemize büyük katkı sağlayacak işler yapacak ve sektörümüzü büyüterek ihracatımızı artıracağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında yani 2023'te ise hedeflediğimiz ihracat oranı 7 milyar dolar. Bugün baktığımızda 135'ten fazla ülkeye makine ihracatı gerçekleştiriyoruz. Almanya, Japonya ve İtalya gibi güçlü devletlerle yarış içindeyiz, ancak biz bu sektörde dünya lideriyiz. Her geçen gün kendimizi yeniliyor ve geliştiriyoruz. Değişen ve dönüşen dünyaya ayak uydurmanın yanında gerçekleştirdiğimiz araştırmalar sayesinde de ihtiyaçların tam olarak ne olduğunu iyi biliyoruz ve ona göre adımlar atıyoruz. İşte bu yüzden tamamen yerli ve milli olarak ürettiğimiz makinelerimizi göğsümüzü karbartarak yabancı ülkelere ihraç ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Ar-Ge Merkezi Belgesi alan firmalarımızı kutluyorum"

Ar-Ge Merkezi Belgesi alan derneğe üye firmaları kutlayan Demirtaşoğlu, "19 Kasım'da ATO Congresium'da gerçekleştirilen törenle Ar-Ge Merkezi Belgesi'ne hak kazanan firmalarımız Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın elinden yetkinlik belgelerini aldı. Bu firmaların içerisinde derneğimize üye olan ve ülkemize katma değer üreten büyük firmalarımız da var. Belge alan firmalarımızı kutluyorum ve ülkemize değer katma yolunda kendilerine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhracat, Ekonomi

Kaynak: İHA

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