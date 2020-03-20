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DESMÜD evden çalışma sistemine geçti

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, Türkiye genelinde alınan 'korona virüs' tedbirleri çerçevesinde dernek olarak virüse karşı önlem almak için evden çalışma sistemine geçtiklerini açıkladı.

20.03.2020 11:15 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:15
DESMÜD evden çalışma sistemine geçti
Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, Türkiye genelinde alınan 'korona virüs' tedbirleri çerçevesinde dernek olarak virüse karşı önlem almak için evden çalışma sistemine geçtiklerini açıkladı.

Türkiye genelinde 'korona virüs' salgınından korunmak için alınan tedbirler kapsamında DESMÜD olarak aldıkları tedbirleri açıklayan Genel Başkan Zeki Demirtaşoğlu, "Korona virüsle mücadele etmek ve her bir insanımıza karşı sorumlu davranmak için derneğimizin çalışma düzenini ev ortamına taşıyoruz" dedi.

"Evinde Kal Türkiye" sloganını dikkate aldıklarını ve evden çalışma sistemine geçtiklerini aktaran Demirtaşoğlu, "Korona virüsle ulusal çapta bir mücadele veriyoruz. Bu sorunu da atlatmamız için oldukça geniş önlemler alındı. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız olmak üzere hükümetimizin yetkili organları çeşitli açıklamalarda bulunarak vatandaşlarımızı bilgilendiriyorlar. Gerekmedikçe dışarı çıkılmaması gerektiği belirtiliyor ve evde kalınmasının önemi vurgulanıyor. Bu sebeple biz de DESMÜD olarak sorumlu davranıyor ve evden çalışma sistemine geçiyoruz. Derneğimiz yine faaliyetlerini devam ettirerek üyelerine hizmet vermeyi sürdürecektir. Üyelerimiz her türlü iletişim aracından derneğimize ulaşım sağlayabilir. Bizler de bu sıkıntının aşılması noktasında üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki, kısa bir süre içinde ülkemiz bu sıkıntıyı da aşacaktır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Güncel

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