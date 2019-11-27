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DESMÜD Genel Başkanı Demirtaşoğlu: "Güney Amerika'ya açılmak için çalışmalarımızı hızlandırdık"

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, "Son zamanlarda Avrupa'da ve bazı Amerika ülkelerinde Türk yatırımcılarımıza uygulanan birtakım ambargolar ve ABD tarafından iptal edilen serbest ticaret anlaşmaları yeni pazarlara açılmamıza vesile...

27.11.2019 15:59 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:04DESMÜD Genel Başkanı Demirtaşoğlu:
Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, "Son zamanlarda 'da ve bazı Amerika ülkelerinde Türk yatırımcılarımıza uygulanan birtakım ambargolar ve ABD tarafından iptal edilen serbest ticaret anlaşmaları yeni pazarlara açılmamıza vesile oldu" dedi.

DESMÜD Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, değirmen ve makine sektörünün son durumu ile ilgili açıklamada bulundu. Yeni pazarlara açılarak, yerli ve milli makineleri daha fazla ülkeye göndereceklerini söyleyen Demirtaşoğlu, "Halihazırda 140 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz ve 2019 yılı için belirlediğimiz 2 milyar dolarlık ihracat hedefimizi gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Tabi bizim hedefimiz her zaman daha yukarısı, daha iyisi olduğu için yeni pazarlara açılmak için çalışmalar yürütüyoruz. Zaten ABD'nin serbest ticaret anlaşmalarını iptal etmesi, yine Avrupa ve bazı Amerika ülkelerinde yatırım yapan vatandaşlarımıza uygulanan bir takım kısıtlamalar bizleri yeni pazarlara açılmaya sevk etti. Tabii bu da iyi oldu. Çünkü yüzde yüz yerli ve milli makinelerimizi daha başka ülkelere gönderecek ve ülkemizi orada da temsil edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Güney Amerika'ya açılmak için çalışmalarımız devam ediyor"

"Yaptığımız araştırmalar ve istişareler sonucunda Güney Amerika pazarının bizim için çok iyi ve elverişli olduğunu gördük" diyen Demirtaşoğlu, "Bizim yerli ve milli makinelerimiz hem kalite hem de fiyat anlamında birçok Avrupa ülkesinden daha uygun. Hal böyle olunca da bir rekabet durumu ortaya çıkacak, bu sayede de Orta ve Güney Amerika'da gayet kolay bir şekilde yerimizi alacağız. Türk değirmen sektörü şu anda dünyada birinci sırada ve bizler bu liderliği devam ettirip, kendi özyurdumuzda yaptığımız yerli ve milli makinelerimizi başka ülkelerin insanlarıyla buluşturmak, ülkemizin sanayisinin ve teknolojisinin ne kadar ileride olduğunu göstermek istiyoruz" dedi. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Ekonomi

Kaynak: İHA

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