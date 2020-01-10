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DESMÜD Genel Başkanı Demirtaşoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

10.01.2020 11:39 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:44DESMÜD Genel Başkanı Demirtaşoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

DESMÜD Genel Başkanı Demirtaşoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Gazetecilik oldukça zor bir iş. Sürekli sahada olmalısınız ve yaşanan olaylarla ilgili süreci çok iyi takip etmelisiniz. Bu da büyük bir özveri gerektiriyor. Demokrasinin temel taşlarından olan basın, insanlara ve bilgi akışı sağlama gibi çok yönlü bir misyonu yüklenmekte, gerek ifade özgürlüğünün temini, gerekse kamuoyunun taleplerinin doğru yansıtılması anlamında büyük önem taşımaktadır. Etik değerleri mesleğinde başarıyla uygulayan ve bilgi birikimi yüksek gazeteciler toplumun gelişmesinde ve bilgilendirilmesinde de oldukça önemli rol oynamaktadır. Tarafsız, objektif, özel hayata saygılı ve ilkeli bir basın, kamuoyunun zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak milletin vicdanına ses olmaktadırlar. Bu duygu ve düşüncelerle hem şahsım hem de derneği adına çalışan tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, çalışmalarında üstün başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Güncel

Kaynak: İHA

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