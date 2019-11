DESMÜD Genel Başkanı Demirtaşoğlu: "TİKA ile işbirliği yapmaya hazırız"

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, "Yabancı ülkelerden sektör olarak yoğun talep alıyoruz. Talebi karşılamak ve ülkemize daha fazla katma değer sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemize ve insanlara daha fazla fayda sağlamak için TİKA ile işbirliğine de hazırız" dedi.



Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği Genel Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, katıldığı bir radyo programında önemli açıklamalarda bulundu. "135'ten fazla ülkeye yüzde yüz yerli ve milli üretim olan makinelerimizi ihraç ediyoruz" diyen Başkan Demirtaşoğlu, "Değirmen deyince bizim insanımızın aklına hemen taş, yel ve su değirmenleri geliyor. Ancak, 15 yıl önce Endüstri 4.0'a geçen sektörümüz çok büyüdü ve gelişti. Artık neredeyse insansız çalışan akıllı fabrikalar kuruyoruz ve güçlü Ar-Ge çalışmalarımızla ülkemizin teknolojide ne denli geliştiğini tüm dünyaya gösteriyoruz" şeklinde konuştu.



"Öncelik her zaman ekmek ve su"



Bugün baktığımızda devletimizin terör örgütlerine yönelik başarıyla gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı sonrası ilk işimiz insanlara ekmek dağıtmak oldu diyerek açıklamalarına devam eden Genel Başkan Demirtaşoğlu, "Bizim yaptığımız iş aslında bu kadar önemli. Çünkü yaşamı devam ettirebilmek için su ve ekmek şart. Bu bize ecdadımızdan kalan bir miras. Dört mevsime sahip ülkemizin aslında bize hediyesi. Diğer ülkelerde bizde olan mevsim çeşitliliği yok. Diğer ülkeler ya çok sıcak ya da çok nemli, bu yüzden un üretimi yok. Ancak bizim ülkemizde öyle bir şey söz konusu değil. Bu güzellikleri içinde barındıran ülkemiz, şu an bizim sektörümüzde dünya birincisi. Tabi bu başarı kolay kolay elde edilmedi. Bu başarı Anadolu insanın, çiftçilerimizin çalışkanlığı ve azmi sayesinde kazanıldı. Anadolu topraklarından çıkan besin değeri yüksek ürünlerimizi alıp işleyen atalarımız bu işi bugüne kadar getirdiler ve bizler de onlardan aldığımız bayrağı en üst zirveye taşıyarak, ülkemizi dünyada temsil ediyoruz" diye konuştu.



"Memleket meselesi, meslek lisesi"



Son teknoloji fabrikalar kurup, el değmeden üretim de yapsanız bu duruma ulaşmak için yetişmiş insana ihtiyacımız var diyen Demirtaşoğlu, "Bugün baktığımızda bizim rakiplerimiz Almanya, İtalya ve Japonya. Bu ülkeler gerçekten sanayi ve teknolojide güçlü ülkeler ama biz şu an değirmen sektöründe gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmaları ve ihracatta bu ülkeleri geçmiş durumdayız. Ancak yetişmiş çalışan noktasında sektörümüzün sıkıntımız var. Bu sıkıntıyı aşmak için dernek olarak Milli Eğitim Bakanlığımıza çeşitli girişimlerde bulunduk ve Çorum, Gaziantep ve Konya'daki liselerde Değirmencilik Bölümü açılmasına ön ayak olduk. Biz dernek olarak, ülkemize katma değer sağlamanın yanında, ülkemizi temsil edecek, kültür elçisi olacak insanlar yetiştirmek istiyoruz. Çünkü bizim sektörümüz dünya pazarında yer edinmiş bir sektör, bu sayede sektörümüze kazandıracağımız gençlerimiz dünyayı gezecek, tanıyacak, vizyon sahibi olacak ve ülkesine döndüğünde başka ülkelerde gördüğü yenilikleri geliştirip bizim ülkemize kazandıracaklar. Bunun yanı sıra, biz bu açılan bölümlerde eğitim gören gençlerimize dernek olarak burs veriyor, staj imkanı sunuyoruz ve mezun olan gençlerimize iş garantisi veriyoruz. Ayrıca değirmencilik bölümünde okuyan gençlerimiz, dernek üyelerimizin fabrikalarını geziyor ve tüm işleyişi burada birebir görüyorlar" ifadelerini kullandı.



"TİKA ile işbirliğine hazırız"



Devletimiz bizim bu başarımızı görmeli ve destek vermeli diyerek açıklamalarını sürdüren Demirtaşoğlu, "Biz dünyanın dört bir yanını, kasaba kasaba, köy köy, şehir şehir geziyoruz ve binlerce insanla tanışıp, iş görüşmeleri gerçekleştiriyor ve anlaşmalar yapıyoruz. Bizim ülkemizde değerimiz çok bilinmiyor ama yabancı ülkeler bizim yanımızdan ayrılmıyor, un fabrikası, yem fabrikası kurmamızı istiyorlar ve makine alımı için yoğun talepte bulunuyorlar. Biz aslında yaptığımız işlerle ülkemizin reklamını yapıyoruz, çünkü biz yüzde yüz yerli ve milli makineler üretiyoruz. Kendi Ar-Ge'mizden çıkan makinelerimizi dünyaya pazarlıyoruz. Biz dernek olarak umudunu ülkemize bağlamış muhtaç insanlara yardım etmek için Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile de güç birliği yapmak istiyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA