Destan Bursa'dan yazılıyor

BURSA - Bursa'nın, alınan kararla birlikte yerli ve milli elektrikli otomobilde üretim üssü olacağını belirten Başkan Aktaş, "Bu akımın dalga dalga tüm Türkiye'ye, dünyaya yayılacağını düşünüyorum. Bursa, sanayisi güçlü bir şehir fakat bundan sonra yüksek teknolojiyi bünyemizde barındırmamız lazım. Bu vesile ile dünya şehri olabiliriz" dedi.

Başkan Alinur Aktaş, Gebze'de yapılan yerli ve milli elektrikli otomobil lansman toplantısına katıldı. Toplantının ardından Gemlik Atatepe Sosyal Tesisleri'nde Bursalı basın mensuplarıyla buluşan Başkan Aktaş, tarihi üretim için konum olarak Bursa'nın belirlenmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank ve emeği geçenlere teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Gebze'de yaptığı konuşmada yerli ve milli elektrikli otomobil üretiminin merkezinin Bursa olacağını açıkladığını ve alınan karar nedeniyle duygulandıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Göreve geldiğimizden beri iddia ettiğimiz bir şey vardı. Bursa, sanayi şehri fakat yüksek teknolojiyi bünyemizde barındırmamız lazım. Bu vesile ile turizmimizi geliştirebiliriz. Bu manada yapılan farklı yatırımlar, çalışmalar var biliyorsunuz. Hamdolsun, bunlardan bir tanesinin meyvesini bugün aldık" diye konuştu.

Bursa için ciddi kazanım

Yerli ve milli, elektrikli otomobilin Bursa'dan çıkacak olmasının Türkiye'nin kazanımı olduğunu belirten Başkan Aktaş, "Sayın cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. Bundan yıllar önce 'Devrim' adıyla çalışılan otomobilin o gün farklı nedenlerle engellendiğini, yine Türkiye'nin geçmiş dönemlerde kendi uçağını yaptığını fakat o projenin de çeşitli nedenlerle uygulanamadığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Bugün artık teknoloji üreten bir Türkiye var. Yerli ve milli otomobilin fabrikası da bunun ispatıdır. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte yaptığımız Gökmen Uzay Havacılık Merkezi'nin de, yüksek teknoloji bölgesi Teknosab'ın da kısa sürede başlayacak olması, bizim için avantaj. Bu tür yatırımların Bursa adına çok ciddi kazanımları olacaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Aktaş, basın mensuplarının 'yerli ve milli otomobil yatırımının istihdama katkısı yönündeki' sorusunu da cevapladı. Kurulacak fabrikanın 5 bini direkt, 15 bini de dolaylı olarak 20 bin kişiye ekmek sağlayacağını söyleyen Başkan Aktaş, "Şimdiden bununla alakalı siparişler, organizasyonlar başlayacak. Bugün lansman toplantısında otomotiv mühendisi profesörler vardı. O kadar olumlu şeyler dinledik ki, hocalarımız da 'Beklentimizin çok üzerinde' ifadelerini kullandı. Çok ciddi bir beyin gücü, ekip var. Gerçekten 'Emeğimizin karşılığını aldık' diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.