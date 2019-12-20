Destan sona erse de, hikaye sonsuza kadar yaşayacak....

Büyük bir heyecanla özel gösterime katılan ve Skywalker destanının bitişine herkesten önce şahitlik etmek isteyen davetliler arasında Tamer Karadağlı, Mehmet Özer, Ege Aydan gibi birçok ünlü isim de yer aldı.

Çok uzun zaman önce, çok uzak bir galakside başlayan zamansız Star Wars yolculuğunda, Skywalker destanının sonuna yaklaşıldı. Serinin son filmi olan ve bugün vizyona giren Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi de izleyicileri çok uzakta destansı bir yolculuğa çıkarmak için beyaz perdede yerini aldı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de merakla beklenen filmin özel gösterimi ise The Walt Disney Company Türkiye ve Coca-Cola ev sahipliğinde, 19 Aralık'ta Kanyon Cinemaximum'da gerçekleştirildi. Karanlık ve aydınlığın arasındaki bu savaşın galaksideki tüm dengeleri değiştirmesine herkesten önce şahit olmak isteyen davetliler, özel gösterime büyük ilgi gösterdi.

Davetliler arasında Tamer Karadağlı, Mehmet Özer, Ege Aydan gibi birçok ünlü isim de yer aldı.

Özel gösterime ayrıca Star Wars 501. Lejyon ve Asi Lejyonu Hayran Grupları da katıldı.

Lucasfilm ve yönetmen J.J Abrams'ın, bir kez daha güçlerini birleştirdikleri film; Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi davetliler tarafından heyecanla izlendi ve tüm izleyenlerin beğenisini kazandı.

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi hakkında:

Yeni ufuklar açan Skywalker efsanesinin sonu olmasının yanı sıra yeni efsanelerin doğduğu ve özgürlük için verilen son savaşın gelmek üzere olduğu Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi, bugün vizyona girdi.

Filmin oyuncuları arasında Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong'o, Keri Russell, Joonas Suotamo, Kelly Marie Tran ve Billy Dee Williams yer alıyor.

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi'nin yönetmenliğini J.J. Abrams yaparken, yapımcılığını Kathleen Kennedy, Abrams ve Michelle Rejwan üstleniyor. Callum Greene, Tommy Gormley ve Jason McGatlin'in idari yapımcılığını yürüttüğü Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi filminin senaryosu ise J.J. Abrams ve Chris Terrio tarafından yazıldı.