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Destek bakanlıktan üretim gençlerden

Kula Gençlik Merkezi'nde görevli gençlik liderleri ve gönüllüler, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle yüz koruyucu siperlik maske üretimine başladı.

07.04.2020 17:49 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:50
Destek bakanlıktan üretim gençlerden
Kula Gençlik Merkezi'nde görevli gençlik liderleri ve gönüllüler, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle yüz koruyucu siperlik maske üretimine başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sağladığı olanaklar ile üretim yapan gençlik liderleri ile gönüllüler, ürettikleri maskeleri sağlık personeli ile kolluk kuvvetlerine dağıtıyor.

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de vaka sayısı artan yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. İlgili birimler tarafından alınan tedbirleri yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın malzeme desteği sağladığı Gençlik Merkezleri de yüz koruyucu siperlik üretimine başladı. Bu kapsamda Kula Gençlik Merkezi liderleri ile gönüllü öğretmenler ve gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığının sağladığı olanaklar ile yüz koruyucu siperlik üretimine başladı. Kula Spor Salonu'nda Gençlik Merkezi Müdürü Filiz Çiçek öncülüğünde yüz koruyucu siperlik maske üretimine geçen gençlik lideri ile gönüllüler, gerekli tedbirleri alarak üretime devam ediyorlar. Gençlik liderleri kendi aralarında görev bölümü yaparak sosyal mesafeyi korunması şartıyla gerekli tüm önlemeleri alarak işe başlıyorlar. Kimisi yüz koruyucu siperliğin maske plastik aksanını yaparken, kimileri de birleştirme işlemi yapıyor.

Üretilen yüz koruyucu siperlikler, ilk aşamada sağlık personeline dağıtılması için Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Cansu Sarıgül'e teslim edildi. Op. Dr. Sarıgül'e siperliklerin yapım aşaması ile ilgili bilgi veren Gençlik Merkezi Müdürü Filiz Çiçek, önceliklerinin sağlık personeli ile kolluk kuvvetleri olduğunu dile getirdi. Daha sonra 30 büyükşehir ile Zonguldak iline giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından Manisa 'nın Uşak iline sınır ilçesi olan Kula'da kurulan uygulama noktasını ziyaret eden Gençlik Merkezi liderleri ile gönüllüler, burada görevli kolluk kuvvetlerine de yüz koruyucu siperlikleri hediye etti.

Sağlık personeline destek olmak için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan yüz koruyucu siperlik üretimine başladıklarını dile getiren Gençlik Merkezi Müdürü Filiz Çiçek, "Kula Gençlik Merkezimizde, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından başlatılan ve Manisa İl Müdürlüğümüz tarafından malzemeleri gönderilen, sağlık personeli için yüz koruyucu siperlik üretimine başladık. Gençlik liderimiz ve gönüllü öğretmenler ile gençlerimizle beraber üretime devam ediyoruz. Sağlıkçılarımıza da destek olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte önemli olan hepimizin birbirine destek olması. Bunun için evde kalıyoruz, evden dışarı çıkmamaya özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Manisa, Kula, Güncel
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