Haberler » Güncel » 'Destek Çek' ile Çeklerin Karşılığı Türkiye Finans'ta - Haber

"Destek Çek" ile Çeklerin Karşılığı Türkiye Finans'ta

Türkiye Jokey Kulübü / TJK, Sapanca Belediye Başkanlığı adına Kocaeli Kartepe Hipodromu' nda "Sapanca Belediye Başkanlığı Koşusu" düzenleyecek.

23.01.2020 10:36 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:36

24 Ocak Cuma günü saat 16:00 da, TJK Resmi Koşu Programı'nda Hipodromu'nda yapılacak olan koşuya at yarışı sevenlerin yoğun ilgisi bekleniyor. TJK Resmi Koşu programı kapsamında düzenlenecek koşu sonrasında dereceye girenlere Belediye Başkanlığı Kupası ile plaketleri takdim edilecek.

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen; "Sapanca Belediye Başkanlığı adına düzenlenen at yarışının, geleneksel hale gelmesinden dolayı çok memnunum. Ata sporu at sevgisi bize atalarımızdan yadigar. Desteklemek ve yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak bizim görevimiz. 1400 metrede gerçekleşecek olan Sapanca Belediye Başkanlığı Koşusuna tüm at yarış meraklılarını davet ediyorum" diye belirtti.


Kartepe, Kocaeli, Sapanca, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:48  Muhammed'i, yaralı halde gözaltındaki dayı bulmuş
11:48  Türkiye, Arakanlı Müslümanlar için elinden geleni yapmaya devam edecek
11:46  AVCILAR'DA YOLDA ÇÖKME
11:46  Büyükşehir, Türkiye Açık Taekwando turnuvası kolları sıvadı
11:46  Van'da yeni bir iğde çeşidi bulundu
23.01.2020 11:57:06