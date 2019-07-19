MKE Ankaragücü'ne yeni sponsor

MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ile bir araya gelen Beypazarı Doğal Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonunda mücadele edecek Ankaragücü ile 1 yıllık sponsorluk için el sıkıştı.

DESTEK DEVAM ETTİKÇE ANKARAGÜCÜ ÖLMEZ

Ankara'nın iki büyük markasının aynı çatı altında buluşmasından dolayı oldukça mutlu olduğuna dikkat çeken Ercan, "Bu birlikteliğin hayırlara vesile olmasını diliyorum.Bu takım Ankara'mızın takımı olduğu için herkesin imkanı doğrultusunda destek vermesi gerektiğine inanıyorum. Destekler devam ettiği sürece bu takım ölmez.Umarım MKE Ankaragücü son 3 yılda elde ettiği 1.Lig ve 2.Lig şampiyonluklarına müthiş taraftarıyla, Süper Lig şampiyonluğunu da dahil ederek ne kadar güçlü bir camia olduğunu herkese gösterir. Sizi seviyoruz, taraftarınızı seviyoruz, takımınızı seviyoruz." şeklinde konuştu.

Yiğiner ise, Beypazarı Doğal Maden Suyu'na, verdikleri destekten dolayı teşekkürlerini iletti. Yiğiner, "Beypazarı Doğal Maden Suyu Ankara'mızın gurur kaynağı. Yapılan bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Yeni sezonda da bu desteğin devam edeceğinin de bilgisini vermek istiyorum." dedi.