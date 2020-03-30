Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Destek istediği ördeklerin bakımını belediye yapıyor

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde yıllardır limandaki kulübede ördek bakan Necmi Kuru'nun bakımını yaptığı ördeklere yardım istemesi üzerine Kdz. Ereğli Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri üstlendi.

30.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:36
Destek istediği ördeklerin bakımını belediye yapıyor
Zonguldak 'ın Ereğli İlçesi'nde yıllardır limandaki kulübede ördek bakan Necmi Kuru'nun bakımını yaptığı ördeklere yardım istemesi üzerine Kdz. Ereğli Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri üstlendi.

Evden çıkamadığı için belediyeden destek isteyen Kuru, "Kdz. Ereğli Belediyesi'ne teşekkür ederim. Günlük olarak ördeklerin bakımını yapıyorlar, yemlerini veriyorlar" dedi.

Kdz Ereğli Belediyesi korona virüs salgınına karşı topyekun mücadele halinde. Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatıyla 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve işsiz kalmış, ihtiyacı bulunan ailelere evde sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Cumhuriyet Halk Evleri'nde oluşturulan atölyede maske üretimine devam ediliyor. Zabıta ekipleri evden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşların alışverişlerini, banka işlemlerini yapıyor. Ereğli'de ortak alanlar sokaklar dezenfekte ediliyor. Belediye Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarının günlük olarak bakımlarını yapıyor. Ekipler hayvanlara yiyecek, içecek veriyor, barınaklarını temizliyor. - ZONGULDAK
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Destek istediği ördeklerin bakımını belediye yapıyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Açılışı öne alınan dev hastane, koronavirüs hastalarına hizmet verecek Haberler
Açılışı öne alınan dev hastane, koronavirüs hastalarına hizmet verecek
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: 1 yıldan önce bitmesi kolay değil Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: 1 yıldan önce bitmesi kolay değil
Virüsün vurduğu Avrupa ülkesinde Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı Haberler
Virüsün vurduğu Avrupa ülkesinde Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı
Morglar doldu! New York’ta koronadan ölenler mobil morglara taşındı Haberler
Morglar doldu! New York'ta koronadan ölenler mobil morglara taşındı
Koronanın yayıldığı İspanya’da 12 bin 298 sağlıkçı virüse yakalandı Haberler
Koronanın yayıldığı İspanya'da 12 bin 298 sağlıkçı virüse yakalandı
Koronavirüsteki ’süper yayıcı’ tehlikesi! 600 kişiye bulaştırabilir Haberler
Koronavirüsteki 'süper yayıcı' tehlikesi! 600 kişiye bulaştırabilir
İstanbul’da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu Haberler
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi Haberler
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

18:16: Koronavirüs tedbirleri - Haber 18:16: Bahçeli: Kovid-19'u yeneceğiz - Haber 18:16: İlkokul öğrencilerinden sosyal medyada 'evde kal' çağrısı - Haber 18:16: EDİRNE Kuyruklarda bekleyenleri 'Gönüllü tedbir ekibi' uyarıyor - YENİDEN - Haber 18:16: Spor Emre Belözoğlu Yekvücut olma ile bu dönemi de beraber atlatacağız - Haber 17:50: Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek - Haber 17:27: Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki - Magazin 17:01: Koronavirüs salgınındaki 'süper yayıcı' tehlikesi! Virüsü 600 kişiye bulaştırabilir - Haber 16:38: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs mutasyona uğramazsa, vakaların 1 yıldan önce bitmesi kolay değil - Haber 16:28: Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya'da Çinli kadının metroda panolara tükürmesi infial yarattı - Haber 16:22: Fahrettin Altun'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz - Haber