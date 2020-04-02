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Destek Köyü çocuklarından Kovid-19 ile mücadeleye tam destek

Destek Köyü çocuklarından Kovid-19 ile mücadeleye tam destek Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Destek Köyü'nde yaşayan çocukların videosu sağlık görevlileri ve tüm Türkiye için moral oldu.

02.04.2020 13:25 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:27
Destek Köyü çocuklarından Kovid-19 ile mücadeleye tam destek
ŞANLIURFA - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesi Destek Köyü'nde yaşayan çocukların videosu sağlık görevlileri ve tüm Türkiye için moral oldu.
Şanlıurfa Siverek ilçesi Destek Köyü'nde çocuklar "Biz bize yeteriz Türkiye" ve sağlık çalışanlarına özel selam gönderdikleri video herkese moral ve destek oldu. Covid-19 salgınına dikkat çekilen videoda köy meydanına dizilmiş çocuklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası sloganını söyledi. Çocuklar sağlık çalışanlarına da moral ve destek olmak için "Kahraman Sağlık Personeli Türkiye Sizinle Gurur Duyuyor" dedi. Destek Köyü çocuklarından Kovid-19 ile mücadeleye tam destek

Kaynak: İHA

Etiketler: Şanlıurfa, Siverek, Türkiye, 3. Sayfa

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Destek Köyü çocuklarından Kovid-19 ile mücadeleye tam destek
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