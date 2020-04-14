Destek olacağız diye sosyal mesafeyi unuttular
Destek olacağız diye sosyal mesafeyi unuttular Avcılar'da kaza yapan motor kurye arkadaşlarına destek vermek isterken sosyal mesafeyi unuttular Avcılar'da maddi hasarlı kaza yapan arkadaşlarının yanına giden moto kuryeler sosyal mesafe kuralını unuttu.
14.04.2020 20:34 | Son Güncelleme: 14.04.2020 20:36
İSTANBUL - Avcılar'da maddi hasarlı kaza yapan arkadaşlarının yanına giden moto kuryeler sosyal mesafe kuralını unuttu. Arkadaşlarına destek olmak isteyen moto kuryelerin sosyal mesafeye aldırmayan rahat tavırları görenlerin tepkisini çekti. Avcılar Tahtakale mahallesinde seyir halinde bir moto kurye önündeki araca arkadan çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçta ufak çapta maddi hasar meydana geldi. Kaza tutanağı tutulurken moto kuryenin arkadaşları olay yerine geldi.Art arda olay yerine gelen moto kuryeler sosyal mesafe kuralını unuttu. Maskesiz oldukları görülen moto kuryelerin sosyal mesafe kuralına uymayarak bir birlerine yakın durdukları görüntüler görenlerin tepkisini çekti.
Kaynak: İHA