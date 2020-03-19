Destek paketi, ekonomiye 'can suyu' olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisini koronavirüs salgınının etkilerinden korumak için kaynağının ortalama 100 milyar TL olduğu bir destek paketi açıkladı. İhracattan turizme kadar şirketlere birçok alanda desteğin sağlanacağı paketle ilgili açıklamalarda bulunan BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan şunları söyledi:

"Koronavirüsün Avrupa Birliği başta olmak üzere dünya genelinde bir resesyona neden olacağı gibi ciddi ve endişe verici yorumları bugünlerde sıkça duymaktayız. Bu süreçte alınan ekonomik tedbirler ve destek paketleri ise şüphesiz çok önemli. İşverene SGK prim desteğinin verilmesi, ihracatçıya stok finansmanı desteğinin sağlanması, kısa çalışma ödeneğinin devreye girmesi, en düşük emekli maaşının 1500 lira olması, çalışana geçici gelir desteği verilecek olması, işsizlikle mücadele için alınan kararlar, üretici ve ihracatçının desteklenmesi gibi Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 21 maddelik destek paketinin, özellikle reel sermayenin bu süreçte yaşayacağı sıkıntılara karşı bir can suyu olacağına inanıyorum. Koronavirüsün ekonomik etkisiyle mücadele için açıklanan pakette yer alan 21 maddenin, ekonomiye sağlayacağı kaynağının ortalama 100 milyar TL olduğu ifade ediliyor. Bu süreçte üretimi ve ihracatı korumak, ekonomi atmosferine gerekli tedarikleri yapmak, şirketlere ve finans sektörlerine nakit akışı sağlayabilmek gibi atılacak her adım, ilerleyen süreçte yaşanacak durgunluklara karşı hayati önem taşıyacaktır. Kritik zamanları yaşadığımız bugünlerde daha az bürokrasi ve daha hızlı karar alınması noktasında Cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminin faydasını da burada çok net olarak gördük."

Kaynak: Bültenler