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Destek paketi ödemeleri adreslere teslim edilecek

'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı' çerçevesinde 81 il ve 923 ilçede PTT aracılığıyla hane başı 1.000 TL olarak yapılan ödemeler 3 Nisan Cuma günü sabah saat 10.00'dan itibaren vatandaşların adreslerine gönderilecek.

03.04.2020 08:17 | Son Güncelleme: 03.04.2020 08:29
Destek paketi ödemeleri adreslere teslim edilecek

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri sürecinde bazı PTT iş yerlerimizde yaşanan yoğunluğun, çalışma arkadaşlarımız ve siz değerli müşterilerimizin koronavirüs hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla 03.04.2020 tarihinden itibaren; alınan kararla, vatandaşların PTT şubelerinde uzun kuyruklar ve yakın temaslı yoğunluklar oluşturması yetkilileri harekete geçirdi.

Koronavirüs salgını tehdidi nedeniyle 'Evde Kal' çağrısını yenileyen yetkililer, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı' kapsamındaki 1.000 TL ödemelerin artık PTT şubelerinden değil, vatandaşın adresine teslim edilmesini kararlaştırdı. 3 Nisan Cuma sabahı saat 10:00'dan itibaren 1.000 TL destek ödemeleri PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimleri tarafından vatandaşların evlerine ulaştırılacak.

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Kaynak: Bültenler

Etiketler: PTT, Ekonomi, Güncel
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Haberler ›› Ekonomi ››Destek paketi ödemeleri adreslere teslim edilecek - Ekonomi

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