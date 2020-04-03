Destek paketi ödemeleri adreslere teslim edilecek

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri sürecinde bazı PTT iş yerlerimizde yaşanan yoğunluğun, çalışma arkadaşlarımız ve siz değerli müşterilerimizin koronavirüs hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla 03.04.2020 tarihinden itibaren; alınan kararla, vatandaşların PTT şubelerinde uzun kuyruklar ve yakın temaslı yoğunluklar oluşturması yetkilileri harekete geçirdi.

Koronavirüs salgını tehdidi nedeniyle 'Evde Kal' çağrısını yenileyen yetkililer, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı' kapsamındaki 1.000 TL ödemelerin artık PTT şubelerinden değil, vatandaşın adresine teslim edilmesini kararlaştırdı. 3 Nisan Cuma sabahı saat 10:00'dan itibaren 1.000 TL destek ödemeleri PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimleri tarafından vatandaşların evlerine ulaştırılacak.

Kaynak: Bültenler