Desteklerle Büyüyen Kobi'ler" Toplantısı Gto'da Yapılacak

Gaziantep Ticaret Odası
'nın (GTO) Avrupa
İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) işbirliğiyle düzenlediği "Desteklerle büyüyen KOBİ'ler" toplantısı 21 Kasım'da yapılacak.
GTO'nun ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, KOBİ'lere sunulan destekler ekonomist ve televizyon program yapımcısı Cem Seymen
'in moderatörlüğünde ve KOBİ'lere destek sağlayan kurumların uzmanları eşliğinde konuşulacak.
Ekonominin bel kemiği olan KOBİ'ler için var olan destek mekanizmalarının anlatılacağı panele Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü
, KOSGEB Başkanlığı, TÜBİTAK ve İpekyolu
Kalkınma Ajansı'ndan uzmanlar konuşmacı olarak katılarak katılımcıları bilgilendirecek.
Etkinlik, çarşamba günü saat 13.30'da oda toplantı salonunda başlayacak.
Avrupa,Gaziantep Ticaret Odası
19 Kasım 2018 Pazartesi 15:46