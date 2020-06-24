Destici Barolarla ilgili yasal bir değişikliğe ihtiyaç var

Destici: Barolarla ilgili yasal bir değişikliğe ihtiyaç varBÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Barolarla ilgili yasa değişikliğine ilişkin, "Elbette ki, burada yasal bir değişikliğe ihtiyaç var.

24.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:32
Destici: Barolarla ilgili yasal bir değişikliğe ihtiyaç var
BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Barolarla ilgili yasa değişikliğine ilişkin, "Elbette ki, burada yasal bir değişikliğe ihtiyaç var. Mümkün olan en geniş katılımla oluşan ve tüm kesimlerin temsil edildiği baro ve meslek odalarını tercih ettiğimizi tekrar ifade etmek istiyorum" dedi.
BBP lideri Mustafa Destici, genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Destici, terörle mücadele noktasında, ülkesini, sınırlarını, milletini korumanın güvenlik güçlerinin asli görevi olduğunu belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe-Kaplan Operasyonu'nu başarıyla sürdürdüğünü ifade eden Destici, "Terörle mücadele milli bir meseledir. Hepimize düşen, bu konuda güvenlik güçlerimize destek olmaktır. Hiçbir terör örgütü bir veya birden fazla istihbarat örgütünün, dolayısıyla devletin desteği olmadan varlığını devam ettiremez. Bulunduğu bölgede konumlanamaz. İhtiyacı olan para trafiğini yönetemez. Siyasi destek oluşturamaz. Gıda, silah, tıbbi malzeme başta olmak üzere hayati ihtiyaçlarını temin edip bölgeye taşıyamaz. Bölgede ilk hedefleri Türkiye ve Türk Milleti olan bir terör devleti kurdurmak olanlara, ateşle oynadıklarını tekrar hatırlatıyorum" dedi.
'TEPKİYİ YERSİZ VE ABARTILI BULUYORUM'
Destici, baroların ve meslek odalarının üyelerin ve hizmetin standartlarını yükselten, bunun yanı sıra hizmet kalitesini artırmayı hedefleyen kuruluşlar haline gelmesini istediklerini kaydetti. Baroların milletin inancıyla, köküyle, kültürüyle alakası olmayan grupların saldırılarından kurtulmasını beklediklerini belirten Destici, şunları söyledi:
"Bugün hala bazı barolarımızın Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere maalesef bu marjinal grupların elinde olduğunu görüyoruz. Bu grupların önemli bir kısmı marjinal sol ve bölücü grupların olduğunu da çok rahatlıkta ifade ediyoruz. İsmini zikrettiğim baroların temsilcilerini biz orduyu darbeye davet ederken ki mitinglerde gördük. Elbette ki, burada yasal bir değişikliğe ihtiyaç var. Bu kapsamda, birden fazla baro ya da meslek odası yerine, öncelikli olarak nispi temsilin esas alındığı bir seçim metoduyla, mümkün olan en geniş katılımla oluşan ve tüm kesimlerin temsil edildiği baro ve meslek odalarını tercih ettiğimizi tekrar ifade etmek istiyorum. Bu konuda, baroların, henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek teklifler şekillenmeden gösterdikleri tepkiyi de yersiz ve abartılı bulduğumu aynı zamanda da bir kaos ortamı yaratma özlemi olduğunu ifade etmek istiyorum. Barolar ile ilgili hazırlanacak yasa teklifi konusunda uzlaşmaya yönelik adım atılmasını da memnuniyetle karşıladık. Temennimiz bir uzlaşmanın çıkması ve bir mutabakatla bu teklifin yasalaşmasıdır. Bizde BBP olarak bu sürece elimizden gelen her türlü katkıyı sunmaya devam edeceğiz."
'ÜLKEMİZ ÖRNEK PERFORMANS GÖSTERDİ'
Destici ayrıca, 1 Haziran tarihi itibariyle yeni normalleşme sürecine geçildiğini hatırlatarak, "Hakkını vermek zorundayız. Ülkemiz, hükümetimiz, sağlık çalışanlarımız, salgınla mücadelede, tüm dünyaya örnek gösterilecek bir performans gösterdi. Ancak fertler üzerine düşen görevleri yerine getirmezse, kurallara uymazsa, devlet 'sokağa çıkma kısıtlaması' kararı almak zorunda kalacak. Bundan en çok ekonomimiz, dolayısıyla halkımız, milletimiz, devletimiz zarar görecektir. Umuyor ve diliyoruz ki, hastalığa ait rakamların azalan ivmesi bu şekilde devam eder ve hiç kimsenin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmediği günlere bir an önce ulaşırız" diye konuştu. Destici Barolarla ilgili yasal bir değişikliğe ihtiyaç var

Kaynak: DHA

Etiketler: Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, TSK, Güncel, Haber

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