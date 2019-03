Destici, BBP'nin İscehisar Seçim Bürosunu Açtı

Kaynak: AA

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan destekli PKK, PYD ve YPG unsurları, Irak'ın kuzeyindeki sözde Kürdistan yapılanmasının terör uzantıları, başından beri Türkiye'nin bu bölgede olmasını kabul edemeyen emperyalistler bütün dönemin farklı silahlarını kullanarak saldırı içerisindedirler. Sadece renk ve boyut değiştirmişlerdir." dedi.Destici, partisinin Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, belediye başkan adaylarının her yerde yanlarında olduklarını söyledi.Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini aktaran Destici, Anadolu insanının bu durumun farkında olduğunu dile getirdi.Bu zor şartlar düşünülerek sandıkta oy kullanılmasını isteyen Destici, herkesin önceliği olan ve olması gerekenin, devletin varlığı ile bütünlüğü, milletin istikbal ve istiklalini her şeyin üzerinde tutmak olduğunu ifade etti.-"Sadece renk ve boyut değiştirmişlerdir"Destici, Büyük Birlik Partisi olarak her dönem olduğu gibi bu dönemde de hassasiyetlerini net olarak ortaya koyduklarını belirterek, şunları ifade etti:"Türkiye için en büyük tehdit siyasi bölücülerdir. Devletin bekasını tehdit eden hususlar yok mudur? Tabii ki vardır. Suriye'nin kuzeyindeki Amerikan destekli PKK, PYD ve YPG unsurları, Irak'ın kuzeyindeki sözde Kürdistan yapılanmasının terör uzantıları, başından beri Türkiye'nin bu bölgede olmasını kabul edemeyen emperyalistler bütün dönemin farklı silahlarını kullanarak saldırı içerisindedirler. Sadece renk ve boyut değiştirmişlerdir. Belli dönemlerde ekonomik savaş ilan etmişlerdir. Belli dönemde de vesayet savaşı ilan etmişlerdir. Bugün de vesayet savaşlarını PKK,PYD ve YPG unsurları ile Türk milletine karşı devam ettirmektedirler. Devletin bekası dediğimiz nokta işte tam burası."-"Diğer partilerden hassasiyet göremedik"Önceden Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde PKK'nın siyasi uzantısı olan siyasi bölücülüğün partisine karşı diğer partileri destekleyeceklerini belirttiklerini hatırlatan Destici, kendilerinin güçlü oldukları yerlerde de partileri için destek istediklerine değindi. Destici, şöyle devam etti:"Üzülerek gördük ki bizim bu hassasiyetimize karşı diğer partilerden bu hassasiyeti göremedik. Büyük üzüntü duyduk. Önceliğimiz devlet ve millet diyorsak, siyasi bölücülere karşı açık net bir tavır ortaya koymamız lazım. Onlara meşruluk kazandıracak her adım Türkiye Cumhuriyeti'ne zarar verir. Diğer siyasi partiler de 'Bu seçimlerde bir fazla oy nasıl alırız?' diye bu siyasi bölücülerle gizli ya da örtülü iş birliğine gitmişlerdir. Bazı partiler de meclis üyeliklerine siyasi bölücülerden kişileri yazmaktan kaçınmamışlardır. 'Biz bunları kabul etmiyoruz.' demelerini beklerdik."İscehisar ilçesindeki seçim koordinasyon merkezinin açılışına BBP İscehisar İlçe Başkanı Mehmet Başpınar, Belediye Başkan adayı Necati Günsel ve çok sayıda partili katıldı.Açılışın ardından Destici, Sinanpaşa ilçesi Akören ve Küçükhüyük beldelerinde belediye başkan adaylarının seçim koordinasyon merkezlerinin açılışlarını gerçekleştirdi.