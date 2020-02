Destici: "Birlik olursak problemlerin üstesinden gelebiliriz"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ne Amerika'sı ne Rusya'sı ne İsrail'i ne İngiltere 'si ne Fransa 'sı bize hiçbirisi gerçek dost olmadı ve olmayacak. Bunu biliyoruz. Onun için biz birbirimize sahip çıkmalıyız. Birbirimizi kollamalı, birbirimizi gözetmeliyiz. Biz ancak birlik olursak bu problemlerin üstesinden gelebiliriz" dedi.BBP Kangal İlçe Kongresi'ne katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partilerinin kurulduğundan günden bu yana aynı siyasetle yoluna devam ettiğinin altını çizerek, "Partimiz, rahmetli Muhsin başkanımızdan beri aynı tarz siyaseti kendisine şiar edinmiştir. O da şudur: Doğru kimden gelirse gelsin onun yanında durmak, yanlış da kimden gelirse gelsin onun karşısında olmaktır ama bunu da yapıcı, yol gösterici ve sorumlu bir anlayışla yerine getirmektir. Biz bunu yerine getiriyoruz, biz bunu yapıyoruz. Doğruyu her şartta destekliyoruz. Hiçbir komplekse girmiyoruz. Yanlışa da her şartta itiraz ediyoruz, şerh koyuyoruz ama bunu yaparken birileri gibi yıkıcı bir muhalefet anlayışıyla yapmıyoruz. Yapıcı bir siyaset anlayışıyla yerine getiriyoruz ve aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.Destici, ülke ekonomisine ilişkin, "Geçtiğimiz yıl maalesef ekonomimiz büyümedi, yerinde saydı. Sadece 0,5 gibi bir büyüme gerçekleştiği söylendi ama bu yeni en az 1 milyon 300 bin işsiz demek. Türkiye 2019'da bununla tanıştı ama 2020 yılı büyüme hedefi yüzde 5. Bu gerçekleşirse o zaman da artı 4 milyon gibi yeni istihdam sahası açılmış olacak. Eğer bunlar başarılabilinirse, hedeflenen bu ekonomik rakamlara ulaşılabilinirse hem çiftçimiz, hem üreticimiz, hem işsizimiz rahatlayacaktır" ifadelerini kullandı."HER ZAMAN TEYAKKUZDA OLMALIYIZ""Şu anda Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere Libya'daki, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler bizim için çok hayatidir" diyen Destici, "100 sene önce İngiltere'nin, Fransa'nın, Rusya'nın hatta bundan 200 sene önceye gidersek Prusya Krallığı diye bilinen Almanya'nın birbirleriyle yıllarca ne denli çetin savaşlar verdiğini biliyoruz. Bütün bunların emperyalist bir düşünce ile özellikle gariban Afrika coğrafyasını, bizim İslam coğrafyasını, Türk coğrafyasını sömürmek için yapıldığını biliyoruz. Tüm mücadele bunun için verilmiştir ve halen devam ediyor. Bugün de aynı şey var. Ne Amerika'sı ne Rusya'sı ne İsrail'i ne İngiltere'si ne Fransa'sı bize hiçbirisi gerçek dost olmadı ve olmayacak. Bunu biliyoruz. Onun için biz birbirimize sahip çıkmalıyız. Birbirimizi kollamalı, birbirimizi gözetmeliyiz. Biz ancak birlik olursak bu problemlerin üstesinden gelebiliriz. Birlik olmazsak maazallah sonumuz Suriye gibi, sonumuz Afganistan, Irak gibi olur. 'Bize bir şey olmaz' diyemeyiz. Biz her zaman teyakkuzda olmalıyız, her daim tedbirli olmalıyız. Onun için ülkemize, devletimize, milletimize yönelik tehditleri sınırımızın ötesinde karşılama ve orada bertaraf etme gibi bir yükümlülüğümüz var. Kangal 6. olağan kongremizin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum" şeklinde konuştu.Tek liste gidilen genel kurulda mevcut başkan Turan Sığırcı güven tazeledi. Genel Başkan Destici, kongre sonrasında diğer partilerden ayrılıp BBP'ye katılanlara rozetlerini taktı.(Fatih Tabur/İHA)