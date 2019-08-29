Destici'den '30 ağustos' mesajı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İçinde bulunduğumuz Zaferler Ayı'nın, çembere alınmaya, yok edilmeye çalışılan milletimiz için yeni ve mutlak zaferlere vesilesi olmasını diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

BBP lideri Destici, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Destici, 30 Ağustos'un, gelecek nesillere ve dünya üzerindeki tüm mazlum milletlere ışık tuttuğunu belirterek, "Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, bu toprakları bize vatan yapan, İstiklal Savaşı'mızı kazanarak, ay yıldızlı al bayrağın altında hür ve bağımsız yaşamamızı sağlayan milletimizin kahraman evlatlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. İçinde bulunduğumuz Zaferler Ayı'nın, çembere alınmaya, yok edilmeye çalışılan milletimiz için, yeni ve mutlak zaferlere vesilesi olmasını diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Kaynak: DHA