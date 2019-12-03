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Destici'den "Dünya Engelliler Günü" mesajı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, engellilere yönelik kamu hizmetlerinde önemli mesafeler alındığını ancak bu kapsamda çözülmesi gereken meseleler olduğunu ifade etti.

03.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:10Destici'den
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, engellilere yönelik kamu hizmetlerinde önemli mesafeler alındığını ancak bu kapsamda çözülmesi gereken meseleler olduğunu ifade etti.
Destici, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, devletin varlık sebebinin daima insanların huzurunu, güvenliğini, mutluluğunu temin ve muhafaza etme olduğunu belirtti.
Toplumun bütün kesimlerinin mutluluğuna katkı sağlayabilmeleri durumunda görevlerini yerine getirmiş olacaklarını ifade eden Destici, şunları kaydetti:
"Engellilerimizle ilgili hem toplumumuzun genel bakış açısı hem de kamu hizmetleri olarak önemi mesafeler aldık ama önümüzde çözmemiz gereken önemli meseleler, katetmemiz gereken uzun bir mesafe var. Engellilere dair problemlerin her zaman öncelikli ve ertelenemez olduğunu, devletin tüm hizmetlerinin engellilerin de hiçbir kısıtlama olmadan faydalanabileceği şekilde planlanmasının ve yürütülmesinin önemini ayrıca belirtmek istiyorum."
Destici, engelli vatandaşlar konusunda herkesin önemli sorumluluklar taşıdığını vurgulayarak, "Bu konuyu hiçbir zaman politik bir mesele olarak görmedik. Engellilerimize yönelik faaliyetler milletimizin her kesiminde en geniş mutabakatla desteklenecek ve bu konudaki eksiklikler hiçbir mazeretle izah edilemeyecektir." ifadelerini kullandı.

Dünya Engelliler Günü, Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Güncel

Kaynak: AA

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