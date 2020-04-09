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Destici'den, sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifine destek

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı, sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifini desteklediklerini açıkladı.

09.04.2020 17:42 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:42
Destici'den, sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifine destek

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı, sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifini desteklediklerini açıkladı.

BBP lideri Mustafa Destici, yaptığı yazılı açıklamada, Meclis Başkanlığı'na sunulan teklifin tüm siyasi partilerin oy birliğiyle yasalaşmasını arzu ettiklerini bildirdi. Teklifi desteklediklerini kaydeden Destici, şunları kaydetti: "Bu vesileyle tekrar, milletimizden, devletimizin uyarılarına harfiyen uymalarını, sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere, pandemi ile mücadelede çok zor şartlarda görev yapan kamu görevlilerimize yardımcı olmalarını rica ediyorum. Covid-19 salgınında, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı, hastalarımıza şifa diliyorum."


Kaynak: DHA

Etiketler: Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, AK Parti, MHP, Politika
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