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Destici : "(Fırat'ın doğusuna operasyon) Kuklaları bertaraf ederiz, kuklacıları da hedef almalıyız"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

09.10.2019 14:08
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (3)
"(Güvenli bölge) Türkiye, ABD ile bu bölgenin çalışmalarını aylardır hatta yıllardır yürütüyor. Ama oyalamadan başka bir sonuçla karşılaşmadık. Artık bu hususta da kendi göbeğimizi kendimizin kesmemiz gerektiği noktasına geldik"
"Hedef sadece kuklalar olursa bu kuklaları bertaraf ederiz. Yarın başka kuklalarla karşımıza çıkarlar. Onun için biz burada kuklacıyı da hedef almalıyız, kuklacıları da hedef almalıyız"
Destici :

Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Birlik Partisi, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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