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Destici, Kazakiskanlı öğrencilerle Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sakarya Üniversitesinde öğrenim gören Kazakistanlı öğrencilerle birlikte partisinin kurucu lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.

20.02.2020 12:50 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:57Destici, Kazakiskanlı öğrencilerle Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Üniversitesinde öğrenim gören Kazakistanlı öğrencilerle birlikte partisinin kurucu lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.
Sakarya Üniversitesi Kazakistan Öğrenci Topluluğundan bir grup, Yazıcıoğlu'nun Taceddin Dergahı'ndaki kabri başında dua etti.
Ziyaretleri sebebiyle öğrencilere teşekkür eden Mustafa Destici, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını Türk-İslam dünyasının birlik ve kalkınması ile gelişmesine adadığını söyledi.
Öğrenci topluluğunun başkanı Zhantore Shalabay (Cantöre Şalabay) ise merhum Yazıcıoğlu'nun Türk dünyasına verdiği önem ve katkılarına değinerek, "Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Ziyaretine gelmekten gurur duyuyoruz." dedi.
Grup daha sonra Destici ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Mustafa Destici, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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