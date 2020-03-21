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Destici, kız kardeşi vefat eden Kılıçdaroğlu'na taziyelerini iletti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu.

21.03.2020 18:38 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:38
Destici, kız kardeşi vefat eden Kılıçdaroğlu'na taziyelerini iletti
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulundu.
BBP'den yapılan açıklamaya göre, Destici, Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak vefat eden kardeşi için başsağlığı ve sabır diledi.
Kılıçdaroğlu'nun Miraç Kandili'ni tebrik eden Destici, yeni tip koronavirüse karşı dikkatli olunması gerektiğini de dile getirdi.
Kılıçdaroğlu da Destici'ye teşekkür ederek, BBP camiasının kandilini kutladı.

Kaynak: AA

Etiketler : Büyük Birlik Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Destici, Politika

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