Destici, Meclis'te Engelli Vatandaşları Misafir Etti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Dünyanın neresinde olursa olsun, vicdanlarımızı ve insanlığı ilgilendiren her konuda sesimizi yükselttik ve yükseltmeye de devam edeceğiz." dedi.Destici, Meclis'te, engelli vatandaşlarla düzenlediği basın toplantısında, herkesin kalbiyle, vicdanıyla düşünmesi gerektiğini belirterek, "Hırslarımızın, bencilliklerimizin kurbanı olmadan, birlikte yaşamayı öğrenmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.BBP olarak "vicdanların sesiyiz" diye yola çıktıklarını vurgulayan Destici, şöyle devam etti:"Dünyanın neresinde olursa olsun, vicdanlarımızı ve insanlığı ilgilendiren her konuda sesimizi yükselttik ve yükseltmeye de devam edeceğiz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, ülkemizde ve dünyada tüm engelli kardeşlerimizin hakları ve yaşam standartlarının geliştirilmesi konusunda bir bilinç oluşturmuş, sosyal devlet ve bireysel yardımlaşmanın önemini daha da pekiştirmeye başlamıştır.Engellilik, sadece engelli vatandaşlarımız ve ailelerini ilgilendirmekten öte toplumun tüm kesimlerini doğrudan ilgilendiren, hepimizin birebir duyarlı olması gereken bir konudur. Engelli vatandaşlarımız, bu toplumun bir parçası, her biri kendine özel yetenekleri ve hisleri olan bireydirler. Bu nedenle engelli vatandaşlarımızın eğitim, istihdam gibi olanaklardan kendi kendine yeterli bir duruma getirilmesi, devletimizin ve bizlerin asli görevidir."BBP Genel Başkanı Destici, engelli vatandaşlara karşı yapılan saygısızlık, şiddet ve her türlü olumsuz davranışa karşı asla tahammüllerinin olmadığının altını çizdi.Tüm Engelliler Konfederasyonu Genel Başkanı Nedim Kılıç ise kendilerini Meclis'te ağırlayan Destici'ye teşekkür ederek, BBP camiasının, her zaman engelli vatandaşların yanında olduğunu söyledi.Kılıç, engelli vatandaşların hiçbir zaman ayırt edilmemesini isteyerek, "Bize bu ülkede hizmet ettirin. Bizim de bu ülkede var olduğumuzu herkes bilsin. Eşit vatandaş olduğumuzu herkes bilmeli. Bize acıma duygusu ile bakmayın." diye konuştu.Birinci Meclis binası önünde yarın "Engelsiz Kent Ankara" isimli bir farkındalık programı yapacaklarını aktaran Kılıç, vatandaşları bu programa davet etti.