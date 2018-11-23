Destici, Öğretmenlerle Bir Araya Geldi

23 Kasım 2018 Cuma 12:11



23 Kasım 2018 Cuma 12:11

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Muhsin Yazıcıoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.Destici, Keçiören'deki Muhsin Yazıcıoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda öğretmenlerle bir araya geldi.Destici, sohbet ettiği öğretmenlere kırmızı karanfil verdi.24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladığı öğretmenlerin sorunlarını dinleyen Destici, "Öğretmenlerimizin de toplumumuzun her kesiminin olduğu gibi problemleri ve talepleri var. Bunları biliyoruz. Bunların aşılması noktasında da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz." dedi.