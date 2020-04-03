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Destici: "Tedbir amaçlı açıklanan tüm kararlara vatandaşlarımız ciddiyet ve titizlikle uymalı"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Tedbir amaçlı kararlara tüm vatandaşlarımızın ciddiyet ve titizlikle uymasını hayati bir zorunluluk görüyoruz" dedi.

03.04.2020 23:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 23:06
Destici:
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Tedbir amaçlı kararlara tüm vatandaşlarımızın ciddiyet ve titizlikle uymasını hayati bir zorunluluk görüyoruz" dedi.

Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararlara destek verdiklerini kaydeden BBP Genel Başkanı Destici, "Covıd19 salgınında bugün ve daha önce hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Sağlık Bakanımız ve Bilim Kurulu'nun değerli üyeleri ile fedakar sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Rabbim onları korusun" ifadelerini kullandı.

Destici yaptığı yazılı açıklamada, "Korona virüsle mücadele için, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve salgında yaşanan son durumu dikkate alarak Cumhurbaşkanımız tarafından bugün ve daha önce kamuoyuna açıklanan tedbir amaçlı kararlara tüm vatandaşlarımızın ciddiyet ve titizlikle uymasını hayati bir zorunluluk görüyoruz. Bugün yaşadıklarımızın bugünkü kadar yaygın olmasa da benzerlerini insanlıkla beraber atalarımızda yaşamış. O günkü hekimlerin tavsiyeleri ile bugünkülerinki aslında pek değişmemiş. 'Temizlik, İyi beslenme, Dinlenme, İzolasyon ve sosyal mesafeyi korumak' ve elbette, dua ve niyaz" dedi.

Destici, 30 büyükşehir ile Zonguldak iline giriş ve çıkışların yasaklanması, 20 yaş altının sokağa çıkma yasağı getirilmesini, market ve pazarlarda maske takma zorunluluğun getirilmesine destek verdiklerini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Güncel
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