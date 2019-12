Destici: "Türkiye her zamankinden daha fazla askeri ve ekonomik güce sahip olmalıdır"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bugün Orta Doğu'da esaslı 2,5 ülke vardır, Türkiye İran ve yarım Mısır. Dikkat ederseniz emperyalistlerin hedefinde de bu ülkeler vardır." dedi.Destici, Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen "Türkiye Kucaklaşıyor, Birlikte Buluşuyor" isimli programa katıldı.Kur'an-ı Kerim tilaveti, şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda partililere seslenen Destici, "Ortadoğu kaynaklı ciddi tehdit ve tehlikelerle cedelleşiyoruz. Tablo çok ilginç bundan 100 sene önce, tıpkı bugünkü gibi başlamıştı işler. Önce en olmayacak kompozisyonlarla yapay ülkeler oluşturdular. Bir arada yaşaması zor toplumları bir araya kattılar, kitlevi göçlerle demografik yapıları değiştirmeye başladılar. Toprak ihtilafları ve saire kördüğüm hale geldi." diye konuştu.Destici, geçmişte bugünler için müdahaleye müsait zeminin temellerinin atıldığını aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Tarihte Suriye, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan, Yemen, Umman, Kuveyt, BAE ve Katar diye ülkeler hiç olmadı, olmayacak da. Bu ülkeler, sahip oldukları niyet ve istikamette Osmanlı Devletinin parçalanmasından sonra masa başında üretilmiş uydu devletlerdir. Bugün Orta Doğu'da esaslı 2,5 ülke vardır, Türkiye, İran ve yarım Mısır. Dikkat ederseniz emperyalistlerin hedefinde de bu ülkeler vardır. 100 yıl önce muazzam sınırlara ve hacme sahip olan devletimiz parçalandı ve neticesinde Türkler, Anadolu'ya sıkışmak zorunda kaldı. Şimdi Anadolu da Türkler'e tahammül edemeyenler, Türkler'in bu coğrafyadaki varlığını yadırgayanlar ve en nihayetinde Türkler'i bu coğrafyadan kovmaya çalışanlar, maalesef yüz sene sonra yeniden düğmeye bastılar. Onlar zannediyorlar ki, adına bile tahammül edemedikleri Türk'ü ve Türkiye'yi ortadan kaldıracaklar ve yine onlar zannediyorlar ki, biz sadece bu toprakların üzerinde bulunuyoruz. Bu emperyalistler aslında bal gibi Türkler'in hasletlerini ve zor durumda neler yapabileceklerini biliyorlar."Bugün dünyanın her tarafında Türkler'in olduğunu sözlerine ekleyen Destici, "Allah'a hamdolsun bugün 'Allah Tektir, Ordusu Türk'tür' anlayışına iman etmiş milyonlarca Türk, ülkesinden binlerce on binlerce kilometre uzaklarda gavura binlerce cephe açıp tatlı canını feda etmekten çekinmez. Mesafe tanımaksızın Türkiye'ye savaş açanların ülkesine savaşı taşır. Orta Doğu coğrafyası dünyanın en riskli ve tehlikeli coğrafyasıdır. Bu coğrafyada hiçbir ırk ve medeniyete imtiyaz yoktur, bir kez düşen bir daha ayağa kalkamaz." ifadelerini kullandı."Orta Doğu'da ve Akdeniz'de kesin başarı, askeri başarıdır"Destici, Suriye'nin kuzeyinde kritik eşiğe girildiğine dikkati çekerek, "Afrin Harekatı yapılırken, 'Ordumuz Afrin'den sonra ara vermeden nefes aldırmadan önce Menbiç'e sonra Fırat'ın doğusuna girmeli' diyorduk. Buna göre 'Suriye'nin Kuzeydoğusundan da bir harekat planı devreye sokulmalı' diyorduk. Maalesef Afrin'i aldık, lakin akabinde emperyalistlerin bu gibi durumlarda Türkler'in üzerinde sıkça devre soktukları 'masa başı diplomasi' tuzağına düştük." değerlendirmesinde bulundu.Hem ABD'nin, hem de Rusya'nın masa başı hamlesi tuzağına düşüldüğünü savunan Destici, şunları kaydetti:"Kıbrıs Barış Harekatı'nı düşünün, bir gecede adaya indik ve adanın yarısını oradaki Türk kardeşlerimize zulmeden Rumlardan aldık ve kendi elimizle kendi 'güvenli bölgemizi' oluşturduk. Kesin bir zafer olduğu için, bugün kimse o günleri konuştuğunda masa başı diplomasisinin eksikliğinden dem vurmuyor, hatta 'Keşke ordumuz, adanın tamamını alsaydı da sonra peyderpey masa başında dominant bir güç olarak sınır ve bölge müzakereleri yapsaydık' denildi. Orta Doğu'da ve Akdeniz'de kesin başarı, askeri başarıdır. Masa başı hamleler askeri başarı sonrasında devreye sokulur. Bugün Afrin'i konuşabiliyor mu emperyalistler? Konuşamıyor. Niçin? Çünkü kesin ve net bir askeri başarıyla sorun çözülmüştür. İşte, Fırat'ın doğusunda da aynısı olmalıydı. Aynısı olsaydı, bugün aynı delikten aynı yılanlara defalarca ısırılmazdık. Lakin bu demek değildir ki Fırat'ın doğusuyla alakalı işlerimiz ve kararlılığımız Rasulayn ile Tel Abyad arasına sıkışmıştır. Kobani'den Fırat'ın doğunda en uç bölgelere kadar YPG, PKK, CENTCOM artığını temizlemeden ülkemiz rahat etmez.."Destici, "Türkiye her zamankinden daha fazla askeri ve ekonomik güce sahip olmalıdır. Türkiye'nin asıl amacı bu geniş bataklığın kendi sınırlarını tehdit eden kısımlarından haşeratları kalıcı olarak temizledikten, gerekli tedbirler alındıktan ve riskler bertaraf edildikten sonra yüzünü yeniden Ertuğrul Gazi'den aldığı istikametle Batı'ya çevirmek olmalıdır." dedi."Türkiye Kucaklaşıyor, Birlikte Buluşuyor" programını İstanbul'da başlattıklarını ifade eden Destici, önümüzdeki günlerde Ankara başta olmak üzere 8 ilde de yapılacağını söyledi.Daha sonra uzun yıllar MHP'de siyaset yapan 95 yaşındaki Bekir Doğan, 1993'te Büyük Birlik Partisi'ni (BBP) kuran merhum Muhsin Yazıcıoğlu için yazdığı şiiri okudu.